Růst průmyslu pokračuje, narušené dodávky už ale zvyšují náklady

01.06.2026 11:01
Autor: Dominik Rusinko, Patria Finance

Podle hlavního ekonoma Patria Finance Dominika Rusinka sice český průmysl v květnu dál rostl, jeho kondice je však částečně optická a stále více ji narušují dopady konfliktu na Blízkém východě. Rostoucí ceny, zpožděné dodávky i preventivní hromadění zásob zvyšují tlak na firmy a naznačují, že rizika pro další vývoj sektoru převažují.

Tuzemský průmysl v květnu dále mírně rostl, stále výrazněji však začíná pociťovat důsledky blízkovýchodního konfliktu prostřednictvím narušených dodavatelských řetězců. Index nákupních manažerů PMI ve zpracovatelském průmyslu mírně klesl z 52,9 na 52,2 bodu, vcelku pohodlně tak setrvává v pásmu expanze. Toto číslo je však třeba interpretovat s určitou rezervou vzhledem ke konstrukci indexu, který prodlevy v dodávkách interpretuje jako silnou poptávku.

Pozitivní zprávou je, že v květnu dále rostl objem výroby i příliv nových zakázek. Jejich tempo však bylo nejslabší od začátku letošního roku, částečně kvůli problémům v dodavatelských řetězcích způsobených konfliktem na Blízkém východě. Lepší vyznění indexu PMI je nyní do určité míry zkresleno právě delšími dodacími lhůtami. Ty totiž nejsou ani tak známkou robustní poptávky, ale odrážejí logistické potíže a omezenou dostupnost materiálů. Zpoždění dodávek navíc patří k nejvýraznějším za poslední čtyři roky.

Již tři měsíce trvající konflikt na Blízkém východě zároveň vede k rychlejšímu budování zásob v obavách z dalšího zdražování. Vyšší cenové tlaky v průmyslu jsou přitom stále zřetelnější. Průmyslové podniky se snaží rostoucí ceny vstupů promítat do svých výstupních cen – tempo inflace prodejních cen bylo v květnu nejvyšší od října 2022. Rostoucí cenové tlaky již reflektují i tvrdá data o průmyslových cenách, jejichž meziroční růst se v dubnu poprvé po téměř dvou letech vrátil do kladných hodnot. V příštích měsících navíc očekáváme další zrychlení.

Tuzemský průmysl je z pohledu dopadů blízkovýchodního konfliktu první na ráně. Prozatím se přímé dopady omezují především na zdražení klíčových vstupů a prodlužování dodacích lhůt. Pokud by však konflikt na Blízkém východě trval déle, mohou se dostavit i nepřímé dopady v podobě slabší zahraniční poptávky, která je hlavním motorem tuzemského průmyslu. A konečně, čím déle přetrvá vysoká míra nejistoty, tím pravděpodobnější bude negativní dopad na investiční poptávku, která byla v prvním čtvrtletí jedním z hlavních faktorů ekonomického růstu.

 

Kalendář událostí
ČasUdálost
9:30CZ - PMI v průmyslu
10:00EMU - PMI v průmyslu
16:00USA - Index ISM v průmyslu
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět