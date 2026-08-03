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    PODCAST Týdenní výhled: V centru pozornosti AMD a Palantir

    03.08.2026 15:54, aktualizováno: 3.8. 15:54
    Autor: Research, Patria Finance

    Aktualizováno
    Nový šéf Fedu Kevin Warsh omezuje dopřednou komunikaci centrální banky, a investoři tak budou daleko více spoléhat na údaje z amerického trhu práce, inflace a průmyslu při odhadu dalšího vývoje úrokových sazeb.

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