Dluhopisy SpaceX: sázka na Muska, nikoliv na cash flow

SpaceX se po úspěšném uvedení na kapitálový trh rozhodla vstoupit i na trh s dluhopisy. Firma se podle lidí obeznámených s okolnostmi chystá upsat dluhopisy se splatností pět až 30 let v celkovém objemu 20 miliard dolarů.
Emise je poměrně překvapivá, jelikož SpaceX negeneruje zisk a podle projekcí S&P Global Ratings bude vykazovat negativní cash flow až do roku 2029. Přesto od ratingové agentury Moody’s získala poměrně solidní hodnocení Baa1, které odráží spíše silnou likviditu a strategický význam firmy než její aktuální provozní výkonnost.
Pro porovnání, stejné kreditní ohodnocení, které popisuje rizikovost firmy z pohledu věřitelů, získala téměř před deseti lety také . Ta však měla za sebou již 16 let na burze, nízké zadlužení a generovala free cash flow přesahující jednu miliardu dolarů.
Vysoký rating SpaceX tak ukazuje značnou důvěru dluhopisového trhu v Muskovy vize a ambice v oblasti vesmírného průmyslu a datových center na oběžné dráze. Na kapitálových trzích je poměrně běžné vsázet na ambiciózní příběhy, nicméně v případě investičních dluhopisů, které typicky stojí na stabilitě, relativní bezpečnosti a nižších výnosech, jde o méně obvyklý krok.
Moody’s své hodnocení opírá mimo jiné o vysoký podíl hotovosti, která díky úspěšnému IPO přesahuje zhruba 100 miliard dolarů. Agentura zároveň uvádí, že SpaceX plánuje dlouhodobě udržovat na rozvaze alespoň 25 miliard dolarů v hotovosti a krátkodobých investicích. Dále zmiňuje význam vládních kontraktů a strategickou roli firmy.
Dalším pilířem kreditního hodnocení je relativně nízké zadlužení. Celkový dluh firmy se aktuálně pohybuje kolem 29 miliard dolarů, přičemž zhruba 20 miliard je splatných již v září příštího roku. Emitování nových dluhopisů tak představuje logický krok, jak dluh refinancovat a prodloužit jeho splatnost.
Podle Moody’s zůstává klíčovým rizikem exekuce jednotlivých projektů firmy. Největším problémem pro rating SpaceX by bylo zpomalení růstu služby Starlink, která je hlavním zdrojem cash flow. Agentura zároveň upozorňuje na možné problémy a zpoždění při vývoji lodi Starship V3, jež je klíčovou součástí Muskova plánu na škálování AI infrastruktury na oběžné dráze.
Dluh přes 400 miliard do roku 2031
Ke snížení ratingu by mohlo dojít i v případě, že poměr dluhu k EBITDA do roku 2028 neklesne pod úroveň 3,25. Pro splnění tohoto cíle by SpaceX muselo výrazně zvýšit ziskovost, což je v kapitálově náročném byznysu kolem AI a vesmírných technologií náročné.
Analytici společnosti Oppenheimer odhadují, že firma by mohla mít v roce 2031 více než 400 miliard dolarů čistého dluhu. To by bylo výrazně více než u jakékoliv jiné americké firmy a více než trojnásobek současného zadlužení společnosti .
Dluh má podle analytiků představovat hlavní zdroj financování expanze SpaceX, přičemž počítají také s přibližně 40 miliardami dolarů získanými emisí nových akcií.
Podle Rosse Pamphilona, investičního ředitele společnosti Impax Asset Management, žádá SpaceX investory o financování byznysu, který je sice mimořádně silný, ale zároveň obtížně predikovatelný. „SpaceX spojuje silnou franšízu v podobě Starlinku a hluboce negativní free cash flow z xAI,“ uvedl Pamphilon s tím, že projekty spojené s datovými centry na oběžné dráze zatím zůstávají spíše velmi ambiciózní vizí.
To, kolik budou dluhopisy SpaceX nést, zatím není jasné. První indikace naznačují, že desetileté splatnosti by mohly nabídnout zhruba 130 bazických bodů nad výnosem amerických vládních dluhopisů, což by za aktuálních podmínek odpovídalo výnosu kolem 5,8 %.
Firmy s o dvě ratingové kategorie nižším hodnocením, tedy na úrovni Ba1, již obvykle emitují tzv. high-yield (junk) dluhopisy. Spread těchto obligací vůči benchmarku se aktuálně pohybuje kolem 2,58 procentního bodu.
Jedním z důvodů, proč jsou investoři ochotni akceptovat relativně nízkou rizikovou prémii, je silná kapitálová pozice společnosti a vysoká tržní kapitalizace, která naznačuje schopnost firmy v případě potřeby získat další kapitál. Zároveň ale platí, že tento „polštář“ se může rychle zmenšit, což ukázal i nedávný propad akcií SpaceX o 16 %.
Lepším ukazatelem kreditního rizika by byly deriváty typu CDS, ty však v případě SpaceX zatím nejsou k dispozici a začnou se formovat až po uvedení dluhopisů na trh.
SpaceX se tak v současnosti nachází mezi dvěma světy. Z pohledu fundamentů má blíže firmám na hraně spekulativního pásma, zatímco z pohledu ocenění dluhopisů a ratingu odpovídá stabilnějším emitentům investičního stupně. Trh tak reflektuje důvěru v Muskovu vizi a význam firmy, zároveň ale i silnou poptávku investorů po příležitostech spojených s AI, a to jak na akciových, tak dluhopisových trzích.