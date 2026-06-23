Vzniká ČEZ Energy. Prodej až 49% podílu může financovat odkup minorit

Energetická skupina založila novou společnost Energy, do níž přesune zákaznické a obchodní aktivity. Stát si v ní chce ponechat většinu, zatímco až 49% podíl by mohl být prodán investorům nebo uveden na burzu. Výnos z transakce by podle vedení firmy mohl ufinancovat odkup podílů minoritních akcionářů.
Skupina založila nový subjekt s názvem Energy, do kterého plánuje vyčlenit zákaznickou část svého byznysu, včetně distribuce a obchodu. Tento krok zapadá do širší restrukturalizace, jejímž cílem je oddělit klíčová výrobní aktiva, ve kterých chce mít plnou kontrolu stát, od ostatních činností.
Výsledná struktura má zajistit, aby ve stoprocentním vlastnictví státu zůstaly veškeré elektrárny , včetně nových projektů i doznívajících uhelných aktiv. Oproti tomu v nově vzniklé společnosti Energy si stát ponechá pouze většinový podíl na úrovni 51 procent. Zbývající podíl, až 49 procent, chce nabídnout k prodeji.
Příprava prodeje Energy by měla být dokončena do konce roku 2026, respektive v prvním čtvrtletí roku 2027. Konkrétní forma transakce ale zatím není definitivně stanovena a bude záviset na situaci na trzích i na zájmu případných investorů.
„Pokud bude pro největším přínosem uvedení na burzu, vydáme se touto cestou. Pokud dojdeme k přesvědčení, že nejlepší je nabídnout podíl infrastrukturním světovým hráčům, zvolíme tuto variantu,“ uvedl Beneš v rozhovoru pro Český rozhlas.
Možnost nabídnout dobrovolnou směnu akcií stávajícím akcionářům, o čemž se dříve v médiích diskutovalo, vedení nevylučuje, ale vidí ji pouze jako navazující krok po případném IPO. Podle Beneše tedy nejde o samostatnou třetí variantu, ale spíše o doplňkový mechanismus.
Zásadním aspektem plánované transakce je její potenciální dopad na strukturu vlastnictví celé skupiny . Beneš naznačil, že výnos z prodeje až 49% podílu v Energy by mohl být dostatečný k financování odkupu zhruba 30% podílu ve skupině , který aktuálně drží minoritní akcionáři – krok dlouhodobě zvažovaný vládou.
Časování případného odkupu přitom zatím ale zůstává otevřené. Generální ředitel připustil, že by mohl proběhnout už v roce 2027, zároveň to ale označil za méně pravděpodobný scénář. Klíčovou roli podle něj sehrají samotní minoritní akcionáři i rychlost případné dohody.
„Je to také o tom, jak se zachovají minoritáři – zda bude s nimi dohoda rychlejší, nebo pomalejší,“ dodal Beneš.
"Management z našeho pohledu pokračuje v realizaci nedávno představených kroků, které by v konečném důsledku měly vést k výkupu minoritních akcionářů ČEZ," komentuje analytik Patria Finance Michal Le. "Důležitým milníkem bude výsledné ocenění nově vzniklé společnosti ČEZ Energy, které by mohlo být známo na přelomu let 2026 a 2027." Dodává, že úspěšná realizace této transakce by významně zvýšila pravděpodobnost následného výkupu podílů minoritních akcionářů. "Předpokládáme, že případná nabídka na odkup akcií bude muset obsahovat i výkupní prémii, která by se mohla pohybovat v řádu desítek procent nad aktuální tržní cenou akcie."