Akcie SpaceX už klesly pod debutovou cenu, tržní hodnota opět pod dvěma biliony dolarů

Bedlivě sledovaný debut SpaceX na burze, ke kterému došlo v pátek 12. června, byl v mnoha směrech mimořádný, a to včetně euforického růstu akcií, který během pár dní činil více než 50 procent. V posledních dnech však dochází na titulu k velkému výprodeji, který korunuje úterní propad akcií pod upisovací cenu.
Hned v první den na burze vzrostly akcie SpaceX přibližně o 19 procent: emisní cena byla 135 USD, akcie otevřely kolem 150 USD a nakonec zavřely na 160,95 USD. O 11 dní později je ale všechno jinak: v úterý při otevření Wall Street se cena jedné akcie propadla pod hranici 150 USD, tedy pod úroveň otevírací ceny prvního dne na burze.
Pokles současně stlačil tržní kapitalizaci firmy pod hranici dvou bilionů dolarů. Firma Elona Muska zaměřená na kosmické technologie a umělou inteligenci tak pokračuje v negativní sérii, kdy směřuje ke čtvrté ztrátové obchodní seanci v řadě.
Jen v pondělí se hodnota společnosti snížila zhruba o 400 miliard dolarů. Na vině byl výrazný denní pokles akcií o 16 procent, připomněl server CNBC.
Přitom v první den na burze byla tržní kapitalizace na chvíli dokonce větší, než v případě takových gigantů jako jsou či .
Důvěru investorů mimo jiné oslabilo pondělní oznámení SpaceX o plánované emisi nezajištěných dluhopisů a zveřejněná informace, že k 19. červnu firma disponovala hotovostí a jejími ekvivalenty ve výši 100,8 miliardy dolarů.
Vedle toho společnost oznámila významnou dohodu s open-source AI startupem Reflection, jež zahrnuje přístup tohoto partnera k výpočetní infrastruktuře Colossus, kterou SpaceX vyvíjí.