Korekce na techu zrychlila v Koreji a pokračuje dál na západních trzích

Technologický sektor, který letos táhl globální akciové trhy, se dostává pod tlak vybírání zisků a zhoršujícího se sentimentu, komentuje analytik Tomáš Vlk. Výprodeje se šíří napříč celým odvětvím, včetně lídrů jako či Alphabet, a prohlubují je i turbulences na asijských trzích, zatímco investoři vyhlížejí výsledky Micronu jako klíčový test síly paměťového cyklu.
Pro hlavní akciové trhy je nyní klíčové, co se děje v technologickém sektoru. Jeho letošní rally pomohla vytáhnout nahoru indexy, načež zřejmě převážil výběr zisků, který ceny posílá dolů. Níž jsou stahovány akcie technologických hegemonů, které se rally prakticky neúčastnily, jako či Meta, pod tlak se dostaly i o něco úspěšnější firmy jako a Alphabet a nákupní zájem se včera extrémně zúžil prakticky jen na paměťová jména jako , Sandisk a pár dalších.
Jenže i to se změnilo a propad nabírá na síle. Pomohlo k tomu obchodování v Koreji, kde výrazně propadli další dva klíčoví výrobci pamětí, SK Hynix a Samsung. V tomto případě údajně pád urychlilo dřívější nabalování pákových pozic (i skrze páková ETF), které jsou nyní rušeny. A pohled na evropské obchodování, respektive americký premarket, naznačuje, že dnešek bude pro techy celkově dost smutný.
Zrovna zítra zveřejní své výsledky, které budou samozřejmě velmi sledované. Těžko pochybovat, že čísla budou skvělá, ale bude záležet právě na tržním sentimentu, jak je investoři přijmou. Vedle toho se na trzích už spíše okrajově řeší Írán, ovšem po zprávách o uvolnění íránských tankerů a proplouvání skrze Hormuzskou úžinu je trh v klidu a pozornost se stěhuje spíše pryč od tohoto tématu.
Během dopoledne německý index DAX klesá o 1,5 procenta, CAC40 je dole o procento a FTSE100 je -0,7 pct. Nizozemský AEX kvůli většímu zastoupení technologií ztrácí 1,6 procenta. Americké futures pak věstí S&P500 pokles o 1,5 pct, zatímco Nasdaq by měl začínat dokonce 2,8 procenta v záporu. Dluhopisové výnosy v Evropě i zámoří míří dolů spolu s levnější ropou, ale možná i s výprodejem rizika, ačkoli tato vazba je na trhu notně narušená.
Dolaru se v podmínkách zvýšené nervozity daří posilovat vůči euru do těsné blízkosti 1,14. Do zlata velká poptávka nemíří, jeho cena naopak klesá k 4100 USD a zdá se, že loňská rally a nabalení spekulativních pozic ještě stále mají svůj vliv, když se drahý žlutý kov chová jako rizikové aktivum. Pro korunu je, zdá se, dění ve světě nezajímavé. Kurz domácí měny k euru stagnuje u 24,20.
Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 10:50 SEČ:
|CZK/EUR
|24.2055
|0.0087
|24.2159
|24.1870
|CZK/USD
|21.2185
|0.2031
|21.2245
|21.1540
|HUF/EUR
|354.2867
|0.4490
|354.4983
|351.9598
|PLN/EUR
|4.2840
|0.2492
|4.2862
|4.2723
|CNY/EUR
|7.7383
|-0.0748
|7.7560
|7.7357
|JPY/EUR
|184.1530
|-0.2384
|184.8706
|184.0794
|JPY/USD
|161.4370
|-0.0699
|161.7450
|161.3070
|GBP/EUR
|0.8631
|0.0870
|0.8636
|0.8622
|CHF/EUR
|0.9239
|0.0038
|0.9247
|0.9230
|NOK/EUR
|11.1274
|0.4415
|11.1482
|11.0681
|SEK/EUR
|11.0401
|0.3814
|11.0446
|10.9834
| USD/EUR
|1.1407
|-0.1864
|1.1439
|1.1404
|AUD/USD
|1.4399
|0.8651
|1.4405
|1.4280
|CAD/USD
|1.4181
|0.1409
|1.4186
|1.4151