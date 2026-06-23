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Korekce na techu zrychlila v Koreji a pokračuje dál na západních trzích

Korekce na techu zrychlila v Koreji a pokračuje dál na západních trzích

23.06.2026 10:51
Autor: Tomáš Vlk, Patria Finance

Technologický sektor, který letos táhl globální akciové trhy, se dostává pod tlak vybírání zisků a zhoršujícího se sentimentu, komentuje analytik Tomáš Vlk. Výprodeje se šíří napříč celým odvětvím, včetně lídrů jako Nvidia či Alphabet, a prohlubují je i turbulences na asijských trzích, zatímco investoři vyhlížejí výsledky Micronu jako klíčový test síly paměťového cyklu.

Pro hlavní akciové trhy je nyní klíčové, co se děje v technologickém sektoru. Jeho letošní rally pomohla vytáhnout nahoru indexy, načež zřejmě převážil výběr zisků, který ceny posílá dolů. Níž jsou stahovány akcie technologických hegemonů, které se rally prakticky neúčastnily, jako Microsoft či Meta, pod tlak se dostaly i o něco úspěšnější firmy jako Nvidia a Alphabet a nákupní zájem se včera extrémně zúžil prakticky jen na paměťová jména jako Micron, Sandisk a pár dalších.

Jenže i to se změnilo a propad nabírá na síle. Pomohlo k tomu obchodování v Koreji, kde výrazně propadli další dva klíčoví výrobci pamětí, SK Hynix a Samsung. V tomto případě údajně pád urychlilo dřívější nabalování pákových pozic (i skrze páková ETF), které jsou nyní rušeny. A pohled na evropské obchodování, respektive americký premarket, naznačuje, že dnešek bude pro techy celkově dost smutný.

Zrovna Micron zítra zveřejní své výsledky, které budou samozřejmě velmi sledované. Těžko pochybovat, že čísla budou skvělá, ale bude záležet právě na tržním sentimentu, jak je investoři přijmou. Vedle toho se na trzích už spíše okrajově řeší Írán, ovšem po zprávách o uvolnění íránských tankerů a proplouvání skrze Hormuzskou úžinu je trh v klidu a pozornost se stěhuje spíše pryč od tohoto tématu.

Během dopoledne německý index DAX klesá o 1,5 procenta, CAC40 je dole o procento a FTSE100 je -0,7 pct. Nizozemský AEX kvůli většímu zastoupení technologií ztrácí 1,6 procenta. Americké futures pak věstí S&P500 pokles o 1,5 pct, zatímco Nasdaq by měl začínat dokonce 2,8 procenta v záporu. Dluhopisové výnosy v Evropě i zámoří míří dolů spolu s levnější ropou, ale možná i s výprodejem rizika, ačkoli tato vazba je na trhu notně narušená.

Dolaru se v podmínkách zvýšené nervozity daří posilovat vůči euru do těsné blízkosti 1,14. Do zlata velká poptávka nemíří, jeho cena naopak klesá k 4100 USD a zdá se, že loňská rally a nabalení spekulativních pozic ještě stále mají svůj vliv, když se drahý žlutý kov chová jako rizikové aktivum. Pro korunu je, zdá se, dění ve světě nezajímavé. Kurz domácí měny k euru stagnuje u 24,20.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 10:50 SEČ:
Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
CZK/EUR 24.2055 0.0087 24.2159 24.1870
CZK/USD 21.2185 0.2031 21.2245 21.1540
HUF/EUR 354.2867 0.4490 354.4983 351.9598
PLN/EUR 4.2840 0.2492 4.2862 4.2723
Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
CNY/EUR 7.7383 -0.0748 7.7560 7.7357
JPY/EUR 184.1530 -0.2384 184.8706 184.0794
JPY/USD 161.4370 -0.0699 161.7450 161.3070
USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
GBP/EUR 0.8631 0.0870 0.8636 0.8622
CHF/EUR 0.9239 0.0038 0.9247 0.9230
NOK/EUR 11.1274 0.4415 11.1482 11.0681
SEK/EUR 11.0401 0.3814 11.0446 10.9834
USD/EUR 1.1407 -0.1864 1.1439 1.1404
Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
AUD/USD 1.4399 0.8651 1.4405 1.4280
CAD/USD 1.4181 0.1409 1.4186 1.4151
* vůči závěru evropského obchodování z předchozího dne

Pozn. Aktuální kurzy měn najdete v sekci Měny&Sazby - Online - Měny

 
 

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