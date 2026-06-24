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Trhy se otřepávají z dalšího výplachu. Dokáže sentiment podpořit Micron?

Trhy se otřepávají z dalšího výplachu. Dokáže sentiment podpořit Micron?

24.06.2026 11:47
Autor: Tomáš Vlk, Patria Finance

Včerejší vlna výprodejů smetla i dosavadní miláčky trhu jako Micron, AMD či Samsung. Ti dosud odolávali i v situacích, kdy se investoři obraceli zády třeba k velkému techu či se stahovali z trhu. Na druhou stranu je hned poté vidět, že nákupní zájem zůstává silný. Zmíněné i mnohé další firmy se více či méně odrážejí nahoru, když jiní investoři využívají příležitost nabrat pozice "se slevou". Pohyb Nasdaqu ovšem celkově naznačuje, že silné růstové vlně během června dochází dech a před námi tak může být období bez jasného směru, či lehký ústup z dobytých pozic a vyšších valuací.

Dnes po trhu do toho ještě promluví výsledky Micronu. Vzhledem k masivní poptávce a růstu cen pamětí lze čekat opravdu velmi dobrá čísla. Pochopitelně se k nim upírá pozornost zvláště v situaci, kdy už vyprchal neotřesitelný růst na technologiích. I tak se ale dá těžko dopředu říct, jaká kombinace výsledků, a hlavně výhledu, tržní hráče uspokojí, neboť očekávání budou nepochybně velmi vysoko.

Před těmito výsledky americké futures naznačují korekci včerejšího pádu, přičemž Nasdaqu věstí na úvod asi půlprocentní růst. V Evropě je obrázek pouze smíšený. DAX je více než procento dole, když ho tíží propad Rheinmetallu, poté co německá vláda údajně ruší projekt na šest fregat, které měl dodávat. AEX a CAC40 mírně rostou, zatímco FTSE100 dopoledne pouze stagnuje.

Cena ropy pokračuje směrem dolů a Brent se dostává na 75,5 USD, což spolu s narušeným sentimentem vůči riziku podporuje ceny dluhopisů. Také eurodolar dál klesá a obchoduje se se už pod 1,1350. Zlato mezitím zlevnilo na 4070 USD. Koruna začala trochu pociťovat zhoršenou pozici rizikových aktiv na globálních trzích a proti euru mírně slábne na 24,24.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:46 SEČ:
Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
CZK/EUR 24.2483 0.1301 24.2502 24.2074
CZK/USD 21.3700 0.4607 21.3745 21.2680
HUF/EUR 355.5316 -0.0963 356.5706 355.1534
PLN/EUR 4.2892 0.1638 4.2904 4.2795
Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
CNY/EUR 7.7201 -0.1368 7.7335 7.7123
JPY/EUR 183.5025 -0.2121 183.9547 183.4123
JPY/USD 161.7420 0.1145 161.7790 161.5320
USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
GBP/EUR 0.8611 -0.1317 0.8625 0.8603
CHF/EUR 0.9214 -0.0434 0.9226 0.9207
NOK/EUR 11.1636 0.1404 11.1742 11.1413
SEK/EUR 11.0857 -0.0095 11.0967 11.0681
USD/EUR 1.1346 -0.3303 1.1384 1.1338
Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
AUD/USD 1.4512 0.4048 1.4516 1.4443
CAD/USD 1.4235 0.1865 1.4241 1.4206
* vůči závěru evropského obchodování z předchozího dne

Pozn. Aktuální kurzy měn najdete v sekci Měny&Sazby - Online - Měny

 


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