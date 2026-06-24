Trhy se otřepávají z dalšího výplachu. Dokáže sentiment podpořit Micron?

Včerejší vlna výprodejů smetla i dosavadní miláčky trhu jako , AMD či Samsung. Ti dosud odolávali i v situacích, kdy se investoři obraceli zády třeba k velkému techu či se stahovali z trhu. Na druhou stranu je hned poté vidět, že nákupní zájem zůstává silný. Zmíněné i mnohé další firmy se více či méně odrážejí nahoru, když jiní investoři využívají příležitost nabrat pozice "se slevou". Pohyb Nasdaqu ovšem celkově naznačuje, že silné růstové vlně během června dochází dech a před námi tak může být období bez jasného směru, či lehký ústup z dobytých pozic a vyšších valuací.
Dnes po trhu do toho ještě promluví výsledky Micronu. Vzhledem k masivní poptávce a růstu cen pamětí lze čekat opravdu velmi dobrá čísla. Pochopitelně se k nim upírá pozornost zvláště v situaci, kdy už vyprchal neotřesitelný růst na technologiích. I tak se ale dá těžko dopředu říct, jaká kombinace výsledků, a hlavně výhledu, tržní hráče uspokojí, neboť očekávání budou nepochybně velmi vysoko.
Před těmito výsledky americké futures naznačují korekci včerejšího pádu, přičemž Nasdaqu věstí na úvod asi půlprocentní růst. V Evropě je obrázek pouze smíšený. DAX je více než procento dole, když ho tíží propad Rheinmetallu, poté co německá vláda údajně ruší projekt na šest fregat, které měl dodávat. AEX a CAC40 mírně rostou, zatímco FTSE100 dopoledne pouze stagnuje.
Cena ropy pokračuje směrem dolů a Brent se dostává na 75,5 USD, což spolu s narušeným sentimentem vůči riziku podporuje ceny dluhopisů. Také eurodolar dál klesá a obchoduje se se už pod 1,1350. Zlato mezitím zlevnilo na 4070 USD. Koruna začala trochu pociťovat zhoršenou pozici rizikových aktiv na globálních trzích a proti euru mírně slábne na 24,24.
Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:46 SEČ:
|CZK/EUR
|24.2483
|0.1301
|24.2502
|24.2074
|CZK/USD
|21.3700
|0.4607
|21.3745
|21.2680
|HUF/EUR
|355.5316
|-0.0963
|356.5706
|355.1534
|PLN/EUR
|4.2892
|0.1638
|4.2904
|4.2795
|CNY/EUR
|7.7201
|-0.1368
|7.7335
|7.7123
|JPY/EUR
|183.5025
|-0.2121
|183.9547
|183.4123
|JPY/USD
|161.7420
|0.1145
|161.7790
|161.5320
|GBP/EUR
|0.8611
|-0.1317
|0.8625
|0.8603
|CHF/EUR
|0.9214
|-0.0434
|0.9226
|0.9207
|NOK/EUR
|11.1636
|0.1404
|11.1742
|11.1413
|SEK/EUR
|11.0857
|-0.0095
|11.0967
|11.0681
| USD/EUR
|1.1346
|-0.3303
|1.1384
|1.1338
|AUD/USD
|1.4512
|0.4048
|1.4516
|1.4443
|CAD/USD
|1.4235
|0.1865
|1.4241
|1.4206