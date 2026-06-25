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Výsledky KARO Leather: Rekordní EBITDA v sezónně slabém 1Q a zpětný odkup akcií

Výsledky KARO Leather: Rekordní EBITDA v sezónně slabém 1Q a zpětný odkup akcií

25.06.2026 9:07
Autor: Redakce, Patria.cz

KARO Leather vstoupila do roku silným provozním výkonem, když navzdory sezónně slabému prvnímu čtvrtletí dosáhla rekordní EBITDA a zlepšila marže díky posunu k produktům s vyšší přidanou hodnotou. Společnost zároveň potvrdila celoroční výhled, připravuje spuštění zpětného odkupu akcií a sází na další růst tažený novými produkty i expanzí do náročnějších segmentů.

Nejvyšší EBITDA za první čtvrtletí v historii

Tržby v prvním čtvrtletí dosáhly 69,4 mil. CZK (meziročně -1,4 %), přičemž objem vyrobených a prodaných usní vzrostl meziročně o 10,5 % na 272 555 m2.

Provozní zisk EBITDA v prvním čtvrtletí dosáhl 26 mil. CZK, což představuje meziroční nárůst o 9 % a zároveň nejvyšší EBITDA za první čtvrtletí v historii společnosti. EBITDA marže meziročně vzrostla z 33,9 % na 37,5 %. Meziroční nárůst byl tažen především produkty s vyšší přidanou hodnotou, na jejichž rozvoj se společnost dlouhodobě zaměřuje.

Přes pociťovanou slabost některých segmentů trhu, zejména v Německu, podpořil objem prodejů růst odbytu produktů dříve považovaných za odpadní, především neproduktové štípenky. Za posledních dvanáct měsíců (LTM) dosáhla skupina EBITDA 113,9 mil. CZK a čistého zisku ve výši 44,7 mil. CZK.

 

 tis. CZK

 

Q1 2026

 

Q1 2025

 

Meziročně

 

LTM (12M)

 

Tržby

 

69 445

 

70 409

 

-1,4 %

 

299 089

 

EBITDA

 

26 009

 

23 871

 

+9,0 %

 

113 878

 

Čistý zisk

 

8 871

 

9 175

 

-3,3 %

 

44 693

 

Potvrzení celoročního výhledu na rok 2026

Skupina pro rok 2026 potvrzuje plán představený během Q4 2025 výsledků, tzn. nadále počítá s tržbami 360–390 mil. CZK, EBITDA 140–150 mil. CZK a čistým ziskem 60–70 mil. CZK. Tento výhled reflektuje aktuální stav rozjednaných akvizic, organického růstu a kurzových pohybů.

Naplnění výhledu podporuje obvyklá sezónnost hospodaření, kdy v roce 2025 vzniklo 79 % celoročního zisku EBITDA až v období mezi Q2 až Q4. Plnění plánu by měly podpořit také nově dokončené certifikace nehořlavosti, o jejichž produkty již projevilo zájem několik zákazníků.

Nehořlavé usně a rozvoj produktového portfolia

Společnost má dokončené produktové specifikace nehořlavosti všech stupňů u čalounické usně, přičemž certifikace nejvyššího stupně otevírá dveře do náročných segmentů jako je letecký průmysl. Kvůli chybě certifikační laboratoře byly odloženy dodávky nehořlavých usní až do Q2 2026. Plný komerční potenciál těchto produktů se tak v tržbách a EBITDA projeví postupně v průběhu zbytku roku 2026.

Slabost poptávky v ekonomických segmentech byla částečně kompenzována rozvojem produktů s vyšší přidanou hodnotou. Společnost zároveň zahájila jednání o strategické spolupráci s výrobcem obuvi Alpina, kterému by chtěla dodávat své produkty i další služby související s dlouhodobým rozvojem jeho výrobků.

„První čtvrtletí je pro nás tradičně sezónně slabší, přesto jsme dosáhli nejvyšší EBITDA za Q1 v historii a meziroční růst o 9 % táhly produkty s vyšší přidanou hodnotou. Díky výsledkům za Q1 2026 potvrzujeme letošní výhled a po schválení konsolidovaného zisku valnou hromadou jsme připraveni v nejbližší době zahájit dříve schválený program zpětného odkupu akcií. Naše rozhodnutí jít cestou prémiovějších produktů místo ekonomického segmentu se dlouhodobě ukazuje jako správné,“ uvedl CFO společnosti Jakub Hemerka.

Přechod na Prime Market a IFRS

Společnost v průběhu prvního čtvrtletí 2026 dokončila přechod na Prime Market Burzy cenných papírů Praha, což posiluje transparentnost akcií a jejich přístup k institucionálním investorům. Společnost zároveň pokračuje v přechodu na mezinárodní účetní standardy IFRS. První kompletní výsledky v IFRS budou zveřejněny ve výroční zprávě za rok 2026.

Program zpětného odkupu akcií

Program zpětného odkupu vlastních akcií byl společnosti schválen již dříve, jeho zahájení však bylo podmíněno schválením konsolidovaného účetního zisku za rok 2025. Valná hromada tento zisk schválila minulý týden, čímž společnost získala oprávnění odkoupit vlastní akcie až do výše 50 % konsolidovaného zisku za minulý rok, tedy maximálně 22,5 mil. CZK. Program tak může být spuštěn v nejbližší době. Na základě výsledku za rok 2025 společnost předpokládá, že do konce roku 2026 by mohla z trhu vykoupit přibližně 1–3 % vlastních akcií.


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