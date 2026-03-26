KARO Leather loni zvýšila tržby o 23 procent, letos začne se zpětným odkupem akcií

KARO Leather evidovala v loňském roce meziročně o 23 procent vyšší tržby, které dosáhly 300 milionů korun. Rostl také zisk EBITDA, jenž vzrostl oproti roku 2024 o 15 procent na necelých 112 milionů. Čistý zisk činil 45 milionů, což je bezmála dvojnásobek roku předloňského roku.
„Přestože se skupině v roce 2025 nepodařilo splnit revidovaný plán hospodaření – především z důvodu tržních změn a vyšších než očekávaných nákladů na rozvoj a přípravu akvizic – management hodnotí rok 2025 jako období růstu objemů produkce a EBITDA, strategických investic a posílení postavení na kapitálovém trhu, což považuje za úspěšné pokračování v dlouhodobém naplňování růstové strategie KARO,“ uvedla společnost v tiskové zprávě.
Loni se zpracovateli kůží pro nábytkářský a obuvní průmysl ve střední Evropě podařilo získat certifikaci nehořlavosti všech stupňů u čalounické usně, přičemž certifikace nejvyššího stupně otevírá dveře donáročných segmentů jako je letecký průmysl. Právě v tomto segmentu už KARO eviduje zájem několika zákazníků a počítá s tím, že plný komerční potenciál se projeví v tržbách a EBITDA postupně v průběhu roku 2026.
„Rok 2025 byl pro nás rokem dvou tváří – na straně jedné jsme čelili tlaku trhů a kurzovým pohybům, na straně druhé jsme dosáhli rekordního čistého zisku, připravili přechod na Prime Market a úspěšně certifikovali nové produkty s vyšší přidanou hodnotou. Tyto základy nám dávají silné předpoklady pro rok 2026," zhodnotil rok 2025 CFO společnosti Jakub Hemerka.
Společnosti se podařil závěr roku 2025, když ve čtvrtém čtvrtletí vygenerovala tržby ve výši 93,9 mil. CZK, což bylo meziročně o 24,6 procenta více. Na druhé straně provozní zisk EBITDA dosáhl 30,1 mil. CZK, což bylo o 15,7 procenta méně. Podle firmy za tím stojí několik faktorů: pokles cen základní komodity, posilující kurz české koruny vůči EUR a strategické rozhodnutí společnosti omezit dodávky do segmentů se stlačenými cenami. "Tento přístup umožnil vyhnout se prodeji produktů pod cenou a chránit dlouhodobou marži," uvedla společnost.
Vedle hospodářských výsledků za loňský rok KARO zveřejnila také výhled hospodaření pro letošek. Očekává, že tržby meziročně porostou o 20 až 30 procent a EBITDA o 25 až 35 procent. U čistého zisku je rozpětí široké – podnik předpovídá růst o 33 až 56 procent.
Firma rovněž oznámila, že ve druhém pololetí připravuje spuštění programu zpětného odkupu akcií. „Na základě výsledků za rok 2025 předpokládá, že do konce roku 2026 by mohla vykoupit z trhu přibližně 1–3 % vlastních akcií. Skutečná výše zpětného odkupu bude záviset na aktuální tržní situaci a výplatě dotací,“ dodal podnik.
