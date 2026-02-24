Hledat v komentářích

Detail - články
ČNB schválila prospekt KARO Leather pro přestup na hlavní trh pražské burzy

24.02.2026 10:48
Autor: ČTK

Česká národní banka schválila prospekt zpracovatele kůží KARO Leather pro přestup z trhu Start na hlavní trh pražské burzy. KARO podalo burze žádost o přijetí na trh Prime Market a po schválení se stane dvanáctou společností, jejíž akcie se budou na hlavním trhu obchodovat. Obchodování na hlavním trhu by mělo být zahájeno v pondělí 2. března 2026. Informovala o tom společnost Starteepo, která je poradcem transakce.

"Prime Market je pro KARO přirozeným dalším krokem. Věříme, že našim investorům přinese vyšší likviditu, novou úroveň transparentnosti a platformu pro další růst. Doufáme, že nám otevře dveře i k zahraničním investorům," řekl člen představenstva KARO Leather Jakub Hemerka. "KARO je unikátní podnikatelský příběh. Společnost vstupovala na burzu jako mikro firma a během pár let se jí podařilo vyrůst mezi českou elitu," uvedl ředitel Starteepo František Bostl.

Když KARO v roce 2019 vstupovalo na trh Start, vybralo při své první emisi akcií 40 milionů při ocenění 120 milionů . Od té doby se ze společnosti stala podle Bostla jednou z nejdynamičtěji rostoucích firem na českém kapitálovém trhu. Objem kapitálových transakcí uskutečněných díky burze dosáhl 700 milionů . Dnešní tržní hodnota KARO se pohybuje kolem 1,2 miliardy , téměř desetkrát více než při vstupu na burzu.

Hrubý provozní zisk EBITDA společnosti se ze 17 milionů v roce 2018 vyšplhal na 97,5 milionu v roce 2024 a za fiskální rok 2025 dále výrazně stoupl. Z emisního kurzu akcie firmy 40 při úpisu v listopadu 2019 vzrostla její hodnota více než čtyřnásobně a nyní se obchoduje kolem 170 . Kapitál získaný na burze umožnil společnosti výrazně rozšířit původní závod v Boršově, koupit brownfield v Brtnici a oživit tam kožedělnou tradici výstavbou moderního výrobního areálu.

Akcionáři KARO Leather schválili přesun akcií firmy na hlavní trh pražské burzy loni v červnu. S akciemi společnosti, která má výrobní závody v Boršově a Brtnici na Jihlavsku, se na trhu Start obchoduje od roku 2019. Skupina se původně zabývala jen obchodem s kůžemi pro nábytkářský průmysl. Výrobní závod v Boršově má od roku 2015, závod v Brtnici otevřela v roce 2023. Zpracovává hovězí a buvolí kůže. Historie skupiny KARO sahá do poloviny 90. let.

 


