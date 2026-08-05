Disney překonal očekávání. Streamovací služby i zábavní parky dál táhnou růst zisků

ve třetím fiskálním čtvrtletí táhl silný výkon streamovací divize a zábavních parků. Firma zároveň pokračuje v rozsáhlém programu zpětného odkupu akcií a potvrzuje, že vedle růstu tržeb intenzivně pracuje také na snižování nákladů.
Walt Disney ve svém třetím fiskálním čtvrtletí překonal očekávání díky výraznému růst zisků z divize zábavy a dobrým výsledkům zábavních parků v Kalifornii a na Floridě. Očištěný zisk na akcii vzrostl meziročně o 28 % na 2,06 USD, což je výrazně nad průměrným odhadem analytiků, kteří očekávali 1,86 USD na akcii. Provozní zisk dosáhl 5,56 miliardy USD (+21 % meziročně), zatímco trh počítal s 5,24 miliardy USD. Celkové tržby narostly meziročně o 7 % na 25,2 mil. USD. A volné cash flow nabobtnalo na 3,1 mil. USD, meziročně o 63 %.
Jde už o druhé čtvrtletí po sobě, kdy společnost dosáhla lepších výsledků, než se očekávalo. Generálním ředitelem je od března Josh D’Amaro, který ve funkci vystřídal Boba Igera. Akcie v pre-marketu rostou o necelá 4 %.
V divizi zábavy, která zahrnuje filmové studio Disney i streamovací službu Disney+, vzrostl zisk o 64 %. Pomohl tomu především růst tržeb z předplatného (+12 % meziročně) a dvouciferná marže ve streamovacím byznysu. Tyto výsledky částečně vyrovnaly smíšený vývoj v kinech. Filmy Ďábel nosí Pradu 2 a Toy Story 5 zaznamenaly obrovský úspěch, zatímco Star Wars: The Mandalorian and Grogu zaostaly za očekáváními. Disney zároveň upozornil, že současné čtvrtletí negativně ovlivní slabší než očekávané tržby z hrané verze filmu Vaiana a také horší situace na reklamním trhu pro americké streamovací platformy.
Divize zábavních parků zvýšila zisk o 20 % na 3,02 miliardy USD. Resort World v Orlandu měl podle společnosti „mimořádně silné čtvrtletí“. Disney navíc očekává další růst počtu návštěvníků i v současném období, protože rezervace zůstávají na vysoké úrovni.
Sportovní divize Disney naopak vykázala zisk nižší kvůli načasování plateb za vysílací práva ke sportovním přenosům. Provozní zisk tak klesl meziročně o 17 % na 858 milionů USD, celkové tržby v této divizi narostly o 4 % na 4,5 miliardy USD.
Disney rovněž potvrdil, že prodává svůj 50% podíl ve společnosti A+E Global Media svému partnerovi ve společném podniku, společnosti Hearst Communications, za 1,2 miliardy USD. Získané prostředky chce využít k odkupu dalších vlastních akcií. Celkový objem zpětného odkupu akcií ve fiskálním roce 2026 tak dosáhne 9 miliard USD.
Disney také oznámil, že získal zpět přibližně 100 milionů USD na clech. Tato částka představuje vrácení plateb, které společnost uhradila dříve během fiskálního roku.
Podle výhledu dosáhne mezičtvrtletně nižšího celkového provozního zisku za 4Q přibližně 4,9 miliardy USD, což je zhruba v souladu s očekáváními analytiků. V příštím roce očekává dvojciferný růst upraveného zisku na akcii.
Disney také uvedl, že se intenzivně zaměřuje na snižování nákladů, a to prostřednictvím propouštění i omezení dalších administrativních výdajů. Firma podle svých slov již v tomto procesu pokročila.