Začíná nejdůležitější týden výsledkové sezóny. V centru pozornosti bude AI a CAPEX

Začal nejrušnější týden výsledkové sezóny, během kterého zveřejní hospodářské výsledky 158 firem z indexu S&P 500. Dnes odstartuje , nejdůležitější čísla však přijdou ve středu a ve čtvrtek, kdy výsledky za druhé čtvrtletí představí giganti jako , , nebo Meta.
Dnes před začátkem obchodování by měla podle odhadů analytiků oslovených agenturou Bloomberg vykázat zisk na akcii 0,93 dolaru a organický růst tržeb kolem 3,6 %. Hlavním tématem výsledků bude kybernetický útok, který dočasně narušil výrobu mlékárenské divize Fairlife, a jeho dopady na provoz společnosti.
Kromě Coca-Coly zveřejní v úterý před otevřením trhu výsledky také a PayPal. Od se očekává ztráta na akcii ve výši 0,28 dolaru a záporné volné cash flow ve výši 331 milionů dolarů.
Po uzavření středečního obchodování se pozornost investorů přesune k velkým technologickým firmám, které navážou na výsledky Alphabetu z minulého týdne. Mateřská společnost Googlu sice vykázala silný růst zisku podpořený investicemi do společností jako SpaceX a Anthropic, zároveň však reportovala záporné volné cash flow a další navýšení CAPEXu, což část investorů znervóznilo (více zde).
Lze proto očekávat, že právě vývoj CAPEXu a cash flow bude jedním z hlavních témat také u , Mety a Amazonu. Od se očekává zisk na akcii 4,25 dolaru a meziroční růst tržeb o více než 13 % na 87,7 miliardy dolarů. CAPEX by podle odhadů měl dosáhnout 42 miliard dolarů a upravené volné cash flow 14,7 miliardy dolarů. Analytik Adam Wood očekává, že výsledky podpoří další růst cloudové platformy Azure i monetizace nástrojů Copilot.
V případě Meta Platforms analytici předpokládají růst tržeb o 25 % a zisk na akcii 7,14 dolaru. Klíčové bude sledovat, jak se firmě daří monetizovat AI produkty napříč její rozsáhlou uživatelskou základnou. Současně se očekává další navýšení letošního výhledu CAPEXu, které odráží rostoucí náklady na AI infrastrukturu. Jen za druhé čtvrtletí by investice měly dosáhnout přibližně 33 miliard dolarů, což odpovídá více než polovině očekávaných tržeb. Analytici zároveň očekávají záporné volné cash flow ve výši 1,2 miliardy dolarů.
Čtvrteční večer pak přinese výsledky Amazonu a Applu. U Amazonu investoři očekávají další silný růst cloudové divize AWS, jejíž tržby by měly vzrůst o více než 30 %. Optimismus panuje také v oblasti reklamy a e-commerce. Celkové tržby by měly dosáhnout přibližně 197 miliard dolarů a růst nejrychlejším tempem za posledních pět let. Zisk na akcii se očekává kolem 1,82 dolaru. V centru pozornosti bude opět CAPEX, který by měl přesáhnout 48 miliard dolarů.
Přestože se AI investičního závodu neúčastní tak agresivně jako ostatní technologičtí giganti, i zde se očekává zvýšení investic. Pro rok 2027 by měly dosáhnout přibližně 18 miliard dolarů, což je však stále výrazně méně než u výše zmíněných společností. Celkově se od Applu očekává silný kvartál. Výsledky by měla podpořit vysoká poptávka po iPhonech a stabilní růst segmentu služeb, jehož tržby by měly dosáhnout přibližně 31 miliard dolarů. Celkové tržby za uplynulé čtvrtletí by měly činit téměř 109 miliard dolarů a zisk na akcii se očekává kolem 1,88 dolaru. Negativním faktorem zůstává růst cen pamětí, který zvyšuje výrobní náklady i konečné ceny produktů společnosti.