PODCAST Týdenní výhled: USA a Írán přerušily boje, Fed nechá sazby beze změny a big tech hlásí výsledky

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    27.07.2026 16:35, aktualizováno: 27.7. 16:35
    Autor: Research, Patria Finance

    Aktualizováno
    Sledujeme opatrné náznaky jednání, zatím mezi Íránem a Ománem, ale mezitím zůstává prakticky zastaven provoz skrz Hormuzský průliv a trvá i hrozba pro plavbu skrz průliv Bab-al-Mandab ze strany Hútíů.

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