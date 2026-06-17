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SpaceX překonala Amazon a krátce i Microsoft. Její růst ale stojí na křehkých základech

SpaceX překonala Amazon a krátce i Microsoft. Její růst ale stojí na křehkých základech

17.06.2026 13:04
Autor: Gabriela Rainová, Patria Finance

SpaceX po rekordním vstupu na burzu dál láme milníky a svou tržní hodnotou už překonala i Amazon, přestože její reálné tržby jsou ve srovnání s technologickými giganty výrazně nižší.

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