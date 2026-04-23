Nové stroje od ASML jsou moc drahé, tvrdí TSMC a odkládá jejich nasazení

23.04.2026 15:28
Autor: Adam Kahánek, Patria Finance

Největší světový smluvní výrobce čipů Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) neplánuje využít nejmodernější litografické stroje od nizozemské společnosti ASML pro sériovou výrobu do roku 2029. Důvodem je extrémní cena zařízení, tvrdí vedení firmy. Rozhodnutí může pro ASML představovat negativní signál, protože na rozšíření této technologie do velkovýroby v následujících letech spoléhá, upozorňuje agentura Bloomberg.

Jeden nejnovější litografický stroj s vysokou numerickou aperturou pro extrémní ultrafialové záření (EUV) neboli high-NA EUV od ASML stojí více než 350 milionů eur, což z něj činí nejdražší výrobní zařízení v polovodičovém průmyslu, píše Bloomberg.

O odkladu využití tohoto stoje informoval zástupce provozního ředitele TSMC Kevin Zhan, který zároveň oznámil, že nejpokročilejší výrobní proces TSMC označovaný jako A13 má vstoupit do sériové výroby právě až v roce 2029.
TSMC je přitom největším zákazníkem ASML, a její investiční rozhodnutí mají významný dopad na celý dodavatelský řetězec. „Současná generace EUV nám stále umožňuje dosahovat výrazného technologického pokroku,“ uvedl Zhang s tím, že high-NA EUV jsou „velmi, velmi drahé“.

Opatrný postoj TSMC přichází v době, kdy investoři sledují, jak rychle se high NA EUV technologie prosadí v masové výrobě. ASML očekává, že k tomu dojde v letech 2027 až 2028, a do konce dekády cílí na roční tržby až 60 miliard eur.

High NA EUV stroje umožňují další zmenšování tranzistorů a výrobu ještě výkonnějších čipů, zejména pro oblast umělé inteligence. TSMC již několik kusů těchto zařízení vlastní, zatím je ale využívá pouze pro výzkum a vývoj. Podle Zhanga firma zkoumá i jiné cesty, jak zvýšit výkon čipů bez nutnosti okamžitého nasazení nejdražší litografické techniky.

Náklady na moderní výrobu polovodičů přitom rychle rostou. Vybudování špičkové továrny dnes vyjde zhruba na 20 až 30 miliard dolarů, přičemž i základní EUV stroje od ASML, bez nichž se výroba nejpokročilejších AI čipů neobejde, stojí přes 200 milionů dolarů za kus.

Zhang se rovněž vyjádřil k pokroku ve Spojených státech. První pokročilý výrobní závod TSMC v Arizoně podle něj už dosahuje srovnatelných výsledků jako továrny na Tchaj-wanu. Druhá továrna ve stejném státě by měla zahájit výrobu v příštím roce.

Zdroj foto: ASML


