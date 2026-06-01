Nvidia vyzývá AMD a Intel a s novým superčipem vstupuje na PC trh

S dominancí na poli grafických procesorů, které napájí AI datacentra, si nevystačí. Generální ředitel společnost Jensen Huang cílí na vybudování silné pozice také v odvětví osobních počítačů a notebooků, a tak na veletrhu Computex v Tchaj-peji představil nový procesor RTX Spark Superchip, který má narušit dlouhodobou dominanci Intelu a AMD a přizpůsobit počítače nárokům umělé inteligence.
Nový čip se má objevit v noteboocích i stolních počítačích už letos na podzim. První zařízení nabídnou přední výrobci jako Asus, , či Lenovo. RTX Spark, který vyvinula ve spolupráci s tchajwanskou společností MediaTek a obsahuje procesor Grace založený na architektuře Arm, kombinuje centrální procesor (CPU) a grafický procesor (GPU) generace Blackwell do jednoho celku. Poběží na operačním systému Windows for Arm od , což je platforma, která se dosud v PC světě prosazovala jen pomalu.
Technologickou dominantou je obrovské množství paměti (více než 128 GB), které poslouží nejen hráčům, ale také k provozu AI aplikací. Pro představu, většina notebooků obvykle obsahuje 16 GB paměti. Pouze špičkový MacBook Pro může mít až 128 GB. Cena takového zařízení ovšem přesahuje pět tisíc dolarů, uvádí Yahoo Finance.
Huang čip označil za začátek proměny PC trhu, která by svým významem mohla připomínat nástup chytrých telefonů.
Agentura Bloomberg připomíná, že se tímto čipem vrací k ambici, jež jí před více než deseti lety nevyšla. Oproti minulosti má však nyní k dispozici výrazně větší zdroje i technologický náskok. Firma si může dovolit investice, které jsou pro konkurenty – včetně Qualcommu se Snapdragonem pro PC – obtížně dosažitelné. Pro čipového giganta je tento krok zároveň dalším způsobem, jak si udržet klíčovou pozici v celém AI ekosystému: od serverů až po koncová zařízení.
První generace notebooků s čipem RTX Spark bude mířit na prémiový segment. slibuje, že nová architektura odstraní kompromisy, které dnes uživatelé znají z konkurenčních řešení. Vysoká energetická efektivita má výrobcům umožnit nabídnout velmi výkonné, a přitom tenké a lehké stroje. V dalších letech se má technologie rozšířit i do cenově dostupnějších modelů.
Ještě před několika lety by vstup do PC segmentu znamenal pro Nvidii zásadní rozšíření záběru. Dnes je však situace jiná: tržby z datových center výrazně převyšují příjmy konkurentů. Výnosy Nvidie v posledním čtvrtletí se víceméně rovnaly ročním tržbám Intelu a AMD dohromady, podotýká Bloomberg.
Představení nového čipu poslalo akcie Intelu a AMD dolů, zatímco akcie Nvidie naopak o dvě procenta posílily. Výrazně pak rostly také akcie MediaTeku (+5 %) a Arm Holdings (+7 %).
Investoři, kteří v posledních letech sázeli na Nvidii především jako na hlavního beneficienta boomu AI, mohou nový krok vnímat jako logické rozšíření jejího vlivu směrem ke koncovým uživatelům. Přestože firma vykazuje rychlejší růst než ostatní výrobci čipů, tak její akcie letos zaostávají za výkonem indexu Philadelphia Semiconductor Index.
Pokročilý asistent
Podle Nvidie budou nové počítače schopné provozovat velké AI modely lokálně a bezpečně, s jasnou kontrolou nad tím, jaká data a software mají k systému přístup. To má urychlit proměnu osobních počítačů v pokročilé osobní asistenty, kteří zvládnou nejen vyhledávání informací, ale i složitější úkoly, například analýzu kódu a opravu chyb na webových stránkách.
Konkrétní srovnání výkonu s konkurenčními čipy zatím nezveřejnila, tato data budou k dispozici až těsně před uvedením hotových zařízení na trh. Společnost zároveň neočekává, že by současné napětí v dodavatelských řetězcích polovodičového průmyslu mělo dostupnost nových počítačů negativně ovlivnit.
Zdroj foto: