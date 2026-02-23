Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Magnificent Seven letos pod tlakem: růst capexu na AI nahlodává free cash flow a víru investorů

Magnificent Seven letos pod tlakem: růst capexu na AI nahlodává free cash flow a víru investorů

23.02.2026 12:30
Autor: Adam Kahánek, Patria Finance

V posledních letech posouvaly širší trh k rekordním výšinám, avšak letos je tomu zatímopačně. Akcie Magnificent Seven neboli velké sedmičky (Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta, Nvidia, Apple, Tesla) strádají a vyvstává otázka, zdali se v průběhu roku ještě vzpamatují. Tématem se zabýval server CNBC.

Až na Nvidii, jež je k pátečnímu závěru v plusu o nepatrné jedno procento, se všechny tituly z Mag 7 od začátku roku nachází v červených číslech. Nejvíce propadají akcie Microsoftu (-18,7 %), téměř o deset procent jsou pak dole i akcie Amazonu (-9,7 %) a Tesly (-8,7 %). Alphabet s Metou jsou přibližně na nule, Apple ztrácí kolem 3,5 procenta.

Poklesy amerických technologických gigantů jsou projevem obavy investorů z prudce rostoucích kapitálových výdajů na umělou inteligenci těchto společností a jejich schopnosti naplňovat stále vyšší očekávání růstu zisků.
V poslední době proto na trhu dochází k rotaci od rychle rostoucích titulů směrem k cyklickým sektorům trhu, které byly ve srovnání s big techem dlouhodobě považovány za podhodnocené.

"Všechny tyto věci způsobují (technologickému) sektoru určité potíže a protivětry. Jsou mrtví? Letos možná ano. Možná se budou obchodovat jen v určitém pásmu," řekla CNBC Stephanie Linková, hlavní investiční analytička ze společnosti Hightower Advisors.

ncbc 

Zdroj: CNBC

Obavy z free cash flow

Dalším významným problémem pro investory do Mag 7 je tlak na free cash flow vzhledem ke zmíněným vysokým kapitálovým výdajům na AI. „Katalyzátorem počátečního prodeje bylo, že některé z firem měly záporný free cash flow a některé ho měly meziročně prakticky stejné na rozdíl od stabilního růstu, který jsme u těchto společností sledovali během poslední dekády,“ dodala Linková s tím, že kdo chce investovat do AI, tak už není potřeba vlastnit jen Mag 7. „Jsou tu i další, kteří budou vítězi,“ míní.

Čtyři z největších amerických technologických společností podle tržní kapitalizace — Alphabet, Amazon, Meta a Microsoft — očekávají, že letos dohromady utratí téměř 700 miliard dolarů. To by znamenalo přibližně 60procentní nárůst oproti roku 2025. Loni tyto společnosti přitom vygenerovaly free cash flow ve výši 200 miliard dolarů, což je pokles oproti 237 miliardám dolarů v roce 2024.

Microsoft pro letošek očekává přibližně stabilní free cash flow, a to především kvůli intenzivním výdajům na datová centra. Amazon zaznamenal ve čtvrtém čtvrtletí pokles na 11,2 miliardy dolarů z 38,2 miliardy dolarů před rokem. Alphabet měl sice ve stejném období silný free cash flow, firma ale uvedla, že letos očekává až zdvojnásobení kapitálových výdajů ve srovnání s rokem 2025.

Pokles big techu přichází v době, kdy z AI horečky těží společnosti zaměřené na její infrastrukturu, tedy stavitelé datacenter, výrobci elektřiny nebo firmy zabývající se energetickou infrastrukturou.

"Nedivili bychom se, kdyby Broadcom letos generoval více free cash flow než Microsoft. Peníze jdou přímo z jednoho místa (hyperscalers) do jiného (Nvidia, Broadcom a další infrastrukturní značky)...,“ napsal ve své poznámce analytik Melius Research Ben Reitzes.

Klíčem pro ospravedlnění vysokých cen akcií Mag 7 je růst ziskovosti. Ten byl ale v dosavadní výsledkové sezoně zatím průměrný, míní analytik Barclays Venu Krishna. Růst zisku na akcii velkých technologických společností dosahuje meziročního růstu 26,6 procenta, což je "v kontextu historie samotné velké technologické společnosti nejpomalejší růst" od prvního čtvrtletí roku 2023. Podle Krishny tak mohou být pro Mag 7 rozhodující výsledky Nvidie (ve středu po zavření trhu).

Podle analytika Barclays se nyní velké technologické firmy obchodují přibližně za 25násobek očekávaných zisků, což se vrací na úrovně ocenění naposledy zaznamenané v první polovině loňského roku.

I když většina společností překonala svými hospodářskými výsledky odhady Wall Street, přesto to nestačilo. Třeba akcie Microsoftu zaznamenaly historický pokles i poté, co společnost zaznamenala svůj největší zisk v historii. Investory totiž zklamal mírně slabší než očekávaný růst Azure a dalších cloudových služeb.

„Je potřeba si dát pauzu“

Kromě výše zmíněných obav je big tech pod tlakem i kvůli rotaci trhu. Cyklické společnosti, jímž se býčí růsty v posledních letech vyhnuly, nyní těží ze síly americké ekonomiky a růstu HDP, upozornil Glen Smith z GDS Wealth Management.

„Akcie Magnificent Seven letos zápolí jednoduše proto, že jsou vyčerpané. Jsou to neuvěřitelné firmy a neuvěřitelné akcie, ale v určitém momentu je potřeba si dát pauzu. Velká část růstu souvisejícího s AI už je zkrátka započítaná v cenách,“ zdůvodnil Smith.

Vůči technologickému sektoru začínají být méně optimistické už i některé banky na Wall Street. Týká se to například Citi, která ve snaze „diverzifikovat“ svou expozici vůči Magnificent Seven snížila rating technologického sektoru na neutrální a přesunula polovinu svých nadvážených technologických pozic do cyklických odvětví.


Čtěte více:

Nvidia jedná s OpenAI o nové investici za 30 miliard dolarů
20.02.2026 10:33
Nvidia jedná s OpenAI o nové investici za 30 miliard dolarů
Nvidia jedná o investici až do výše 30 miliard dolarů do OpenAI v rámc...
Investice do AI, klesající odkupy a kolik by to vlastně mělo vynášet?
20.02.2026 17:22
Investice do AI, klesající odkupy a kolik by to vlastně mělo vynášet?
To, jak moc se investuje do AI, má řadu dopadů. Včetně těch do odkupů....
Ekonomika USA koncem roku brzdila spolu s výpadkem vývozu a vládních výdajů
20.02.2026 15:30
Ekonomika USA koncem roku brzdila spolu s výpadkem vývozu a vládních výdajů
Po velmi silném růstu přišlo zpomalení. Americká ekonomika v posledním...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
23.02.2026
16:10Jižní Korea byla nejvýkonnějším trhem loňska. Je silný růst indexu Kospi začátkem dlouhodobého trendu?
15:57Ceny všech typů nemovitostí loni zrychlily růst a vytvořily nová maxima
14:08Týdenní výhled: Nejdůležitější událostí jsou středeční výsledky Nvidie  
12:30Magnificent Seven letos pod tlakem: růst capexu na AI nahlodává free cash flow a víru investorů
11:24Další hořká pilulka pro Novo Nordisk. Nový lék si vede hůře než konkurent od Eli Lilly
11:03PODCAST Analytický radar: Tři tipy Braňa Sotáka na AI infrastrukturu
10:07Globální 15% clo zvyšuje nejistotu. Dolar oslabuje, americké futures míří dolů  
9:01Rozbřesk: Obchodní chaos nekončí. Nejvyšší soud zrušil Trumpova reciproční cla
8:47Slovenští novináři zpochybňují smlouvy CSG za miliardy, USA zastavují výběr cel podle IEEPA, ale Trump zavádí nové 15% clo  
6:07Průzkum: Evropské akcie už svého vrcholu dosáhly, valuace jsou nejvyšší za 5 let  
22.02.2026
10:01Víkendář: Čína na rozdíl od Japonska není připravena na odchod do důchodu. Co Německo?
21.02.2026
10:02Víkendář: Jak budou Američané platit za své deficity?
20.02.2026
22:02Americké akciové indexy uzavírají týden v zeleném  
18:17MONETA Money Bank, a.s.: Oznámení o výplatě výnosu podřízených Tier 2 dluhopisů
17:22Investice do AI, klesající odkupy a kolik by to vlastně mělo vynášet?
16:11Dlouho očekávané rozhodnutí konečně padlo. Nejvyšší soud USA zrušil Trumpova cla
15:57Pětice evropských velmocí vyvine levné protivzdušné systémy inspirované Ukrajinou
15:30Ekonomika USA koncem roku brzdila spolu s výpadkem vývozu a vládních výdajů  
15:07Lee: Inflace půjde na úrovně před rokem 2020, AI bude vytvářet vítěze a poražené
13:02Perly týdne: Rotace zpět k Mag7 a dno na kryptu a softwaru

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
Nebyla nalezena žádná data
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět