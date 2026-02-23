Magnificent Seven letos pod tlakem: růst capexu na AI nahlodává free cash flow a víru investorů

V posledních letech posouvaly širší trh k rekordním výšinám, avšak letos je tomu zatímopačně. Akcie Magnificent Seven neboli velké sedmičky (Microsoft, Alphabet, , Meta, , , Tesla) strádají a vyvstává otázka, zdali se v průběhu roku ještě vzpamatují. Tématem se zabýval server CNBC.
Až na Nvidii, jež je k pátečnímu závěru v plusu o nepatrné jedno procento, se všechny tituly z Mag 7 od začátku roku nachází v červených číslech. Nejvíce propadají akcie (-18,7 %), téměř o deset procent jsou pak dole i akcie Amazonu (-9,7 %) a Tesly (-8,7 %). Alphabet s Metou jsou přibližně na nule, ztrácí kolem 3,5 procenta.
Poklesy amerických technologických gigantů jsou projevem obavy investorů z prudce rostoucích kapitálových výdajů na umělou inteligenci těchto společností a jejich schopnosti naplňovat stále vyšší očekávání růstu zisků.
V poslední době proto na trhu dochází k rotaci od rychle rostoucích titulů směrem k cyklickým sektorům trhu, které byly ve srovnání s big techem dlouhodobě považovány za podhodnocené.
"Všechny tyto věci způsobují (technologickému) sektoru určité potíže a protivětry. Jsou mrtví? Letos možná ano. Možná se budou obchodovat jen v určitém pásmu," řekla CNBC Stephanie Linková, hlavní investiční analytička ze společnosti Hightower Advisors.
Zdroj: CNBC
Obavy z free cash flow
Dalším významným problémem pro investory do Mag 7 je tlak na free cash flow vzhledem ke zmíněným vysokým kapitálovým výdajům na AI. „Katalyzátorem počátečního prodeje bylo, že některé z firem měly záporný free cash flow a některé ho měly meziročně prakticky stejné na rozdíl od stabilního růstu, který jsme u těchto společností sledovali během poslední dekády,“ dodala Linková s tím, že kdo chce investovat do AI, tak už není potřeba vlastnit jen Mag 7. „Jsou tu i další, kteří budou vítězi,“ míní.
Čtyři z největších amerických technologických společností podle tržní kapitalizace — Alphabet, , Meta a — očekávají, že letos dohromady utratí téměř 700 miliard dolarů. To by znamenalo přibližně 60procentní nárůst oproti roku 2025. Loni tyto společnosti přitom vygenerovaly free cash flow ve výši 200 miliard dolarů, což je pokles oproti 237 miliardám dolarů v roce 2024.
pro letošek očekává přibližně stabilní free cash flow, a to především kvůli intenzivním výdajům na datová centra. zaznamenal ve čtvrtém čtvrtletí pokles na 11,2 miliardy dolarů z 38,2 miliardy dolarů před rokem. Alphabet měl sice ve stejném období silný free cash flow, firma ale uvedla, že letos očekává až zdvojnásobení kapitálových výdajů ve srovnání s rokem 2025.
Pokles big techu přichází v době, kdy z AI horečky těží společnosti zaměřené na její infrastrukturu, tedy stavitelé datacenter, výrobci elektřiny nebo firmy zabývající se energetickou infrastrukturou.
"Nedivili bychom se, kdyby Broadcom letos generoval více free cash flow než . Peníze jdou přímo z jednoho místa (hyperscalers) do jiného (Nvidia, Broadcom a další infrastrukturní značky)...,“ napsal ve své poznámce analytik Melius Research Ben Reitzes.
Klíčem pro ospravedlnění vysokých cen akcií Mag 7 je růst ziskovosti. Ten byl ale v dosavadní výsledkové sezoně zatím průměrný, míní analytik Venu Krishna. Růst zisku na akcii velkých technologických společností dosahuje meziročního růstu 26,6 procenta, což je "v kontextu historie samotné velké technologické společnosti nejpomalejší růst" od prvního čtvrtletí roku 2023. Podle Krishny tak mohou být pro Mag 7 rozhodující výsledky Nvidie (ve středu po zavření trhu).
Podle analytika se nyní velké technologické firmy obchodují přibližně za 25násobek očekávaných zisků, což se vrací na úrovně ocenění naposledy zaznamenané v první polovině loňského roku.
I když většina společností překonala svými hospodářskými výsledky odhady Wall Street, přesto to nestačilo. Třeba akcie zaznamenaly historický pokles i poté, co společnost zaznamenala svůj největší zisk v historii. Investory totiž zklamal mírně slabší než očekávaný růst Azure a dalších cloudových služeb.
„Je potřeba si dát pauzu“
Kromě výše zmíněných obav je big tech pod tlakem i kvůli rotaci trhu. Cyklické společnosti, jímž se býčí růsty v posledních letech vyhnuly, nyní těží ze síly americké ekonomiky a růstu HDP, upozornil Glen Smith z GDS Wealth Management.
„Akcie Magnificent Seven letos zápolí jednoduše proto, že jsou vyčerpané. Jsou to neuvěřitelné firmy a neuvěřitelné akcie, ale v určitém momentu je potřeba si dát pauzu. Velká část růstu souvisejícího s AI už je zkrátka započítaná v cenách,“ zdůvodnil Smith.
Vůči technologickému sektoru začínají být méně optimistické už i některé banky na Wall Street. Týká se to například , která ve snaze „diverzifikovat“ svou expozici vůči Magnificent Seven snížila rating technologického sektoru na neutrální a přesunula polovinu svých nadvážených technologických pozic do cyklických odvětví.