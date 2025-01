Shalett z Morgan Stanley varuje, že Big Tech bude v roce 2025 v ohrožení

Technologičtí giganti, kteří jsou zodpovědní za více než polovinu loňského růstu na indexu S&P 500 o 23 %, budou mít pravděpodobně v roce 2025 potíže ovládnout trh, protože růst jejich zisků zpomaluje.



Zpomalení zisků „může překvapit některé zaryté investory, kteří sázejí na velmi vysoké dvouciferné zisky,“ uvedla ve čtvrtek v rozhovoru pro televizi Bloomberg Lisa Shalett, hlavní investiční ředitelka divize správy majetku u . "Myšlenka, že tato skupina bude společně vést trh, může v roce 2025 zakolísat."



Očekává se, že akcie Velké sedmičky (Alphabet, .com, , Meta Platforms, , a Tesla) podle údajů Bloomberg Intelligence v letošním roce vykáží společný nárůst zisku o 18 %, což je zpomalení z předpokládaných 34 % za rok 2024.



To vysvětluje, proč jsou investoři vůči této skupině čím dál opatrnější. Bloomberg Magnificent Seven Return Index si nejspíš zapíše čtvrtou seanci v řadě s poklesem alespoň o 1 %, což je nejdelší série ztrát tohoto rozsahu od roku 2022. Tento index přitom nikdy nezaznamenal pět po sobě jdoucích obchodních dnů se ztrátou 1 % nebo více .





Shalett očekává, že obchodníci budou v roce 2025 při nákupu obřích technologických akcií selektivnější a začnou si mezi nimi vybírat. „Dostáváme se do části cyklu, kde rozdíly v expozicích jednotlivých firem budou mít skutečný dopad,“ řekla, „ať už mluvíme o různých expozicích na samotný příběh růstu AI, ať už mluvíme o expozici na antimonopolní rizika a nedávno jsme museli mluvit i o expozici na velmi silný dolar.“



Shalett není mezi profesionály z Wall Street sama, kdo očekává konec raketového růstu Velké sedmičky. Také Savita Subramanian z varovala, že odhad růstu se u této skupiny přiblížil k historickým maximům a že její zisky zpomalí. A firmy od po vyzvaly své klienty, aby diverzifikovali mimo technologické giganty.



Klíčové pro rok 2025 je podle Shalett „mít realistická očekávání“ a „vybírat akcie“ ze zbytku indexu S&P 500. "Myslím, že si musíme dát pozor na některá zklamání," řekla. "A odhadujeme, že zklamání přijdou tam, kde bylo nadšení nejsilnější."



Zdroj: Bloomberg