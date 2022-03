Šéf ČEZ Beneš a finanční ředitel Novák pro Patria.cz: O očekávané rekordní dividendě, novém výhledu hospodaření i dopadu války na Ukrajině

Zajištění dodávek jaderného paliva pro Dukovany a Temelín, zajištění hladké údržby energetických zařízení, nákupu plynu pro koncové zákazníky i naplnění všech závazků z titulu uzavřených komoditních kontraktů. To jsou hlavní potenciální rizika skupiny ČEZ, plynoucí z konfliktu na Ukrajině podle slov generálního ředitele Daniela Beneše pro Patria.cz. Konflikt dle něj může krátkodobě ovlivnit přístup k uhelným zdrojům, dlouhodobě pak ale především uspíšit Green Deal. ČEZ oznámil úpravu dividendové politiky u výplatního poměru do pásma 60 až 80 procent. I s ním očekává z výsledku roku 2022 výplatu rekordní dividendy ve výši 56 až 62 korun na akcii, řekl pro Patria.cz finanční ředitel Martin Novák. O ceny komodit a další vlivy aktualizovaný výhled skupiny ČEZ do roku 2025 pak razantně navyšuje očekávaný zisk EBITDA v roce 2025 o 40 miliard korun na 105 až 110 miliard korun.

Situaci ohledně rusko-ukrajinského konfliktu ČEZ pečlivě analyzuje a snaží se připravit na její možné důsledky, řekl Patria.cz generální ředitel Daniel Beneš. „Zabýváme se jak hrozbami možného chování Ruské federace a subjektů pod jejím vlivem, tak i možnými dopady sankcí Evropské unie,“ říká Daniel Beneš s tím, že z toho pro plyne několik úkolů, které ale „nejsou nijak dramatické“.

Jedním z nich je zajištění větší nezávislosti na dodavateli jaderného paliva, ten je v současnosti ruský. Aktuální zásoby paliva vystačí minimálně na dva roky a je tedy dost času na potenciální změnu dodavatele. „Technologicky je to možné a velmi intenzivně se tím zabýváme,“ doplnil generální ředitel . Zásoby palivových článků v Dukovanech jsou o něco vyšší, než pro Temelín. Specifičnost paliva pro Dukovany je vyšší než u Temelína. Zásoby jsou v řádu let, cca 3,5 roku pro Dukovany a přes dva roky u Temelína, upřesnil Beneš. Jsme subjektem kritické infrastruktury a v kontaktu s odpovědnými orgány ČR, řekl také během dnešní tiskové konference.

ČEZ oznámil úpravu dividendové politiky. Výplatní poměr pro dividendu posunuje do pásma 60 až 80 procent z dosavadních 80 až 100 procent - poměru, který platil v posledních několika letech. Z dlouhodobého pohledu jde o návrat dividendové politiky před toto období, do roku 2017. "Nadále jde o nadprůměr odvětví," podotýká pro Patria.cz finanční ředitel Martin Novák. Dividenda za rok 2021 je navržena ve výši 44 korun na akcii a kromě řádné složky z výsledku roku 2021 ve výši 37 Kč/akcie obsahuje mimořádnou složku z výnosu bulharských aktiv ve výši 7 korun na akcii.

Pro rok 2022 pracuje ČEZ s výhledem zisku EBITDA v rozmezí 85 - 89 miliard korun, čistého zisku 38 - 42 mld. Kč a dividendu předpokládá na rekordní úrovni 56 - 62 korun za akcii, uvádí Novák. Dlouhodobější ambicí ČEZ je do roku 2025 posunout EBITDA až do výše 105 - 110 miliard korun. Ambice je posílena aktuálním růstem tržních cen komodit, které pozitivně promluví do neprodané části výroby elektřiny pro rok 2022 a rostoucí měrou výrazněji do hospodaření ČEZ v dalších letech.

