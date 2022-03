Fiala: Ministr průmyslu podnikne nutné kroky k vyhlášení tendru na Dukovany

Vláda dnes podle premiéra Petra Fialy (ODS) odsouhlasila, aby ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN) podnikl potřebné kroky k vyhlášení tendru na výstavbu nového bloku Jaderné elektrárny Dukovany. Fiala to řekl na tiskové konferenci po jednání vlády.



Stát může podle Síkely dát prostřednictvím ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) pokyn k zahájení tendru. "V blízké době se obrátím na investora projektu, tedy firmu Elektrárna Dukovany II, vlastněnou společností ," řekl. Doplnil, že současné bloky elektrárny Dukovany je třeba odpojit nejpozději v roce 2045. Současně s vypsáním tendru ČR podle Síkely zahájí proces notifikace veřejné podpory projektu u Evropské komise. Schválení by mělo trvat zhruba dva a půl roku.



Bezpečnostní rada státu minulý týden projednala bezpečnostní charakteristiky a záruky na výběrového řízení dodavatele stavby nového bloku. "Jsem opravdu velmi rád, že se nakonec přes původní neochotu minulé vlády povedlo nalézt takové řešení podmínek tendru, které podrobilo podrobnému bezpečnostnímu přezkoumání jednotlivé dodavatele. Opravdu si nedovedu představit, že bychom dnes zahajovali tendr na dostavu na nového jaderného bloku české jaderné elektrárny, kterého by se zúčastnila státní firma Ruské federace," uvedl Síkela.



Prezident Miloš Zeman loni v září podepsal takzvaný nízkouhlíkový zákon. Ten mimo jiné prostřednictvím bezpečnostních záruk počítá s tím, že pro výstavbu bude možné využít pouze technologie od dodavatelů ze států, které přistoupily k mezinárodní dohodě o vládních zakázkách z roku 1996. Rusko a Čína, které byly mezi zájemci o přihlášení se do tendru, mezi tyto státy nepatří.



Mezi uchazeče na stavbu nového bloku v Dukovanech patří francouzská společnost , jihokorejská KHNP a severoamerický Westinghouse.



Aktuální situace v Evropě či ruská agrese proti Ukrajině vyvolaly podle Síkely mnoho otázek týkajících se české energetické bezpečnosti. Nedostatečná rozrůzněnost energetického mixu podle něj vede v jakékoliv zemi ke zranitelnosti. Navíc závislost na ruském plynu nebo ropě je strategicky nevýhodná, uvedl dále.



ČR má podle Síkely i díky Evropské unii připraveny vyšší desítky miliard korun na rozvoj obnovitelných zdrojů. "Bylo by velmi nezodpovědné, spoléhat se na to, že nám budou samotné obnovitelné zdroje v budoucnosti stačit. Bez jádra se tedy těžko dokážeme obejít," řekl. V současné době v energetickém mixu ČR tvoří jaderné zdroje zhruba 40 procent.



Fiala dříve uvedl, že vyhodnocení tendru by mělo být uzavřeno do konce roku 2024, s vydáním stavebního povolení se počítá v roce 2029. Zkušební provoz je podle něj nutné spustit v roce 2036.