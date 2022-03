ČEZ s kvartálním čistým ziskem nad odhady, navrhne dividendu 44 Kč na akcii a změní výplatní poměr

loni překonal vlastní odhady na úrovni provozního zisku i čistého zisku očištěného o mimořádné vlivy, a stejné ukazatele za samotné loňské čtvrté čtvrtletí překonaly průměrný odhad trhu. Provozní zisk EBITDA za rok 2021 dosáhl 63,2 miliardy Kč, což je meziročně o 1,5 mld. Kč méně, ale nad vlastní prognózou skupiny v rozmezí 59-60 miliard. Očištěný čistý zisk, ze kterého se vyplácí dividenda, loni klesl o 3 procenta na 22,3 miliardy, energetická skupina ale ve svém výhledu počítal se ziskem pouze mezi 19 až 21 miliard Kč. Čistý zisk očištěný v posledním loňském čtvrtletí dosáhl 5,4 miliardy, trh v průzkumu Reuters čekal v průměru 4,85 miliardy. Provozní zisk EBITDA ve stejném kvartálu skončil na 15,7 miliardy Kč, průměrné očekávání trhu bylo 14,2 miliardy. Společnost dnes zároveň oznámila, že představenstvo bude navrhovat dividendu 44 Kč na akcii. Aktualizuje také svou dividendovou politiku, výplatní poměr bude dosahovat 60 až 80 procent očištěného čistého zisku místo dosavadních 80 až 100 procent.

Skupina očekává v roce 2022 ukazatel EBITDA na úrovni 85 až 89 mld. Kč, čistý zisk na úrovni 38 až 42 mld. Kč. Dividendu ze zisku roku 2022 předpokládá na úrovni 56 až 62 Kč na akcii, což by odpovídalo 80 procent ze zisku.

„Výsledky hospodaření překonaly naše výchozí očekávání zejména díky rekordnímu zisku z obchodování s komoditami na zahraničních trzích, vyšším realizačním cenám vyrobené elektřiny a díky stabilnímu bezpečnému provozu jaderných zdrojů (…) Na řádné valné hromadě budeme akcionářům navrhovat dividendu ve výši 44 Kč na akcii, což je výsledek součtu řádné složky ve výši 37 Kč na akcii odpovídající 90 % očištěného konsolidovaného čistého zisku za rok 2021 a mimořádné složky ve výši 7 Kč na akcii, která reflektuje příspěvek prodeje bulharských aktiv do celkové dluhové kapacity Skupiny ,“ uvedl v prohlášení předseda představenstva a generální ředitel Daniel Beneš.

Důležitým faktorem byl podle něj rekordní růst cen elektřiny na velkoobchodních trzích, který odrážel "bezprecedentní růst cen nákladů na výrobu elektřiny z emisních zdrojů, tj. růst cen emisních povolenek a růst cen plynu v Evropě". ČEZ z tohoto vývoje profituje, protože v jeho portfoliu dominují bezemisní výrobní zdroje, uvedl Beneš. "Zejména proto očekáváme EBITDA v roce 2022 ve výši 85 – 89 mld. Kč a čistý zisk na úrovni 38 – 42 mld. Kč, což indikuje možnost vyplatit příští rok historicky nejvyšší dividendu našim akcionářům.“

V pondělí 14. března akcie na pražské burze uzavřely vyšší o 1,65 % na ceně 862,00 Kč za akcii. Dnes krátce po otevření rostly o 1,2 %, zatímco index PX přidával zhruba půl procenta. během dopoledne se ale sentiment na trhu zhoršil a akcie ČEZ naposledy odepisovaly 0,2 %.

Vývoj cen elektřiny v roce 2021:

Zdroj: Prezentace ČEZ, 15. března 2021

Společnost dnes uvedla, že pro rok 2023 předprodala 58 procent elektřiny z výroby v ČR za prodejní cenu 61,5 EUR/MWh. Pro rok 2024 předprodala 28 procent za 61,8 EUR/MWh.

Zdroj: Prezentace ČEZ

Výroba, spotřeba, prodej

Celková výroba elektřiny v rámci stávajících společností skupiny ČEZ, tedy bez divestovaných aktiv v Rumunsku a Bulharsku, loni klesla o sedm procent. O sedm procent na 227,8 miliardy Kč vzrostly provozní výnosy firmy. Z toho výroba v jaderných zdrojích dosáhla 30,7 TWh, meziročně o 2 procenta více. V uhelných a paroplynových zdrojích vyrobila 21,1 TWh, meziročně o 17 procent méně, zejména v důsledku prodeje elektrárny Počerady a odstavení elektrárny Prunéřov 1 a Energotrans 3. Celkové hodnocení ESG úrovně, tedy udržitelnosti v životním prostředí, společenských vztazích a řízení firmy, od mezinárodní ratingové agentury MSCI vzrostlo v roce 2021 o 10 procent, uvedl ČEZ. Celkový rating ČEZu v oblasti ESG tím na škále společnosti MSCI dosáhl úrovně odpovídající průměrné známce BBB, ukazuje prezentace ČEZu a škála společnosti MSCI.

Spotřeba elektřiny na distribučním území meziročně vzrostla o 5 procent, klimaticky a kalendářně přepočtena o 4 procneta. Spotřeba velkých podniků rostla meziročně o 4 procenta, spotřeba domácností o desetinu. Celkově dosáhla spotřeba vyšší úrovně než v předpandemickém roce 2019.

Meziročně také vzrostl prodej elektřiny a plynu retailovým koncovým zákazníkům na domácím trhu. U elektřiny došlo k nárůstu dodávek ČEZ Prodej o 13 procent, u plynu o 22 procent. Divize ČEZ Prodej získala 310 000 nových zákazníků, zejména díky přechodům zákazníků z titulu DPI v návaznosti na pád několika dodavatelů. V oblasti prodeje komplexních energetických služeb meziročně vzrostly tržby celkem o 10 procent na 24,8 mld. Kč.

Další finanční parametry

Celkové provozní výnosy skupiny loni dosáhly 227,8 mld. Kč a meziročně vzrostly o 7 procent. Čistý zisk dosáhl 9,9 mld. Kč, meziročně o 81 procent více. Společnost to vysvětluje hlavně nižší tvorbou opravných položek k dlouhodobým aktivům v zahraničí. Negativně na meziroční srovnání naopak působilo zrychlení odpisů reflektující zhoršení tržních a regulatorních podmínek pro dlouhodobý provoz uhelných zdrojů, uvedl ČEZ. Čistý dluh klesl v roce 2021 téměř o 33 mld. Kč a ukazatel čistý dluh / EBITDA klesl na úroveň 1,8.

Aktualizace dividendové politiky

K aktualizaci dividendové politiky společnost říká, že tato politika tak bude dlouhodobě udržitelná a v souladu s best practice přístupem v energetickém sektoru. Úprava výplatního poměru odráží podle CEO Beneše také nutnost plnit cíle strategie Vize 2030 - Čistá energie zítřka, ČEZ tak musí masivně investovat do obnovy jeho výrobních zařízení.

Podle Beneše činí průměr výplatního poměru na energetickém trhu právě 60 procent. "Myslíme si, že by dlouhodobá dividendová politika měla být udržitelná," řekl Beneš. "Vše, co vyděláme, nemůžeme vyplatit," uvedl Beneš na tiskové konferenci.

„Po 5 letech vracíme dividendovou politiku ČEZ na úroveň 60 – 80 %, dlouhodobě udržitelnou a obvyklou v energetickém odvětví. Tuto dividendovou politiku uplatňoval ČEZ do roku 2017, kdy došlo k dočasnému rozšíření horní hranice intervalu výplatního poměru až do úrovně 100 % do doby upřesnění rozvojové strategie. (...) Po loňské akceleraci strategie se vracíme k původnímu pásmu, které se odrazí v návrhu dividendy ze zisku za rok 2022. Předpokládáme dividendu ve výši 56 – 62 Kč na akcii, což odpovídá 80 % očekávaného zisku a současně nejvyšší hodnotu dividendy od vzniku společnosti,“ uvedl člen představenstva a ředitel divize finance ČEZ Martin Novák.

Majoritním akcionářem ČEZ je stát, který drží přes ministerstvo financí zhruba 70 procent akcií firmy. Valná hromada firmy loni v červnu rozhodla, že společnost vyplatí akcionářům z loňského zisku dividendu 52 korun za akcii před zdaněním. Vyšší dividendu schválili akcionáři ČEZ jen v roce 2010 ze zisku roku 2009, a to 53 korun za akcii.

Zdroj: , Patria.cz, MSCI, ČTK