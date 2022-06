Artur Gevorkyan: Jsme pro akcionáře hledající růst a dlouhodobou jistotu. Ze srdce děkuji, jak nás dosud retail přijal (celý záznam webináře)

Do úpisu akcií GEVORKYAN na trh START pražské burzy, který začal 1. a končí 15. června, v prvním týdnu vstupovali primárně retailoví investoři. V současné době ještě probíhají jednání s těmi institucionálními, u nichž je zvykem, že do úpisu vstupují v průběhu druhého týdne po otevření objednávkové knihy. Ta ukazuje v pátek 10. června po poledni kumulované objednávky na dosavadní objem 1.057.700, z toho 968 pokynů na objemu 508.900 na horní ceně upisovacího pásma 248-302 Kč/akcie. Majoritní vlastník a CEO společnosti Artur Gevorkyan i poradce při transakci jsou dosavadním zájmem o akcie firmy příjemně překvapeni. Ve webináři Patrie 9. června od 10:00 odpovídali na přímé dotazy potenciálních investorů Artur Gevorkyan, zástupce poradce transakce Marek Šubrt a makléř Patria Finance Martin Kycelt . Došlo na dotazy na dřeň i vtipné okamžiky. Cílem Patrie je poskytnout maximum informací z první ruky pro rozhodování o případné investici. Nyní nabízíme plný záznam webináře, výběr komentářů, které v něm zazněly, minutovník pro snadnou cestu k tomu, co právě vás případně zajímá, i postup, jak získat akcie GEVORKYAN přes obchodníka s cennými papíry Patria Finance.



„Z objednávkové knihy se dá vyčíst, že v současné době vstupovali primárně retailoví investoři, od nich pocházejí takřka všechny dosavadní objednávky. My samozřejmě jednáme v současné době s institucionálními investory a u těch je zvykem, že vstupují ve druhém týdnu po otevření objednávkové knihy,“ uvedl v rámci webináře zástupce poradce při transakci Marek Šubrt. Dosavadním zájmem retailových investorů je příjemně překvapen. „Je to pro mne velká čest, že (na trh START) poprvé přišla firma ze Slovenska, vybudovaná imigrantem, a já opravdu ze srdce děkuji, že nás retail tak v dobrém přijal,“ uvedl Artur Gevorkyan.

Náhled knihy objednávek (stav 10. 6. v 15:10)

Firmu, která je globálním lídrem v oblasti práškové metalurgie, Artur Gevorkyan opětovně představil jako společnost s jedinečným postavením v oboru, jasnými konkurenčními výhodami a se zajištěnými vztahy se zákazníky a zakázkami nejen do roku 2026, kam sahá finanční plán úpisu akcií, ale i do dalších let, a to až z více jak 70 procent.

Právě na růst a rozvoj firmy, především na posílení jejích kapacit, potřebuje GEVORKYAN získat zdroje, pro které se obrací na pražskou burzu. To je celkem až 35 milionů eur, v přepočtu zhruba 860 milionů korun, z čehož má bezmála 20 milionů eur putovat do rozvoje firmy (zejména posílení kapacit) a kolem 10 milionů eur být využito na snížení zadlužení společnosti, kdy ta byla dosud spolufinancována z externích zdrojů především bankami a dluhopisy. Artur Gevorkyan deklaruje, že firmu nikdy neprodá a zároveň do ní nechce přijmout jednoho silného strategického investora, který bude usměrňovat strategii firmy, kterou má sám jasně nastavenu.

„Právě v krizích, kterými procházíme i nyní, rosteme nejvíce. Přichází nejvíce zadání technologicky nových řešení a zákazníků, pro které prášková metalurgie znamená řešení s vysokou nákladovou úsporou až 70 procent proti tradičnímu řešení. Díky dlouhodobým vztahům se zákazníky od vývoje přes dosažené úspory nemáme problém s přenosem růstu nákladů a navyšováním cen. V R&D pracuje 10 procent našich zaměstnanců, 30 procent má vysokou školu. Třetina našich výrobků jsou nové projekty, které naši lidé vymysleli v rámci vývoje řešení pro konkrétního zákazníka. Zároveň dodnes vyrábíme první a tentýž výrobek pro téhož zákazníka, 25 let. Z firmy, kde jsme kdysi byli vysmíváni za budování tehdy neznámé práškové metalurgie na Slovensku, jsme dnes firmou, kde se podle nás ukazují možnosti a překonávají limity technologie práškové metalugie na univerzitách po celé Evropě,“ uvedl krom jiného v rámci prezentace při webináři Artur Gevorkyan.

Díky specifické spolupráci se zákazníky od vývoje řešení, které vstoupí do výroby třeba i až za několik let, neexistuje u takřka 100 % zákazníků pro výrobky GEVORKYANU jiný dodavatel. Druhou stranou téže mince je skutečnost, že firma zkrátka nasmlouvané kontrakty musí plnit a právě kapacity jsou tím, na co neustále naráží, a také důvodem bránícím přijmout další klienty.

„S posilováním kapacit společnosti nezahálíme, máme objednané stroje, začínáme stavbu nových hal. Náš projekt budeme realizovat bez ohledu na IPO. Úpis mi ale přijde super řešením, které mi umožní získat více akcionářů, kteří hledají dlouhodobou jistotu, nahlížejí na firmu podobně jako já. S cílem vybudovat zajištěný byznys s perspektivou desítek let dopředu. Investorům poskytujeme dlouhodobou jistotu. Vždy jsme splnili vše, co jsme prezentovali,“ řekl v rámci webináře Artur Gevorkyan. Na druhou stranu jasně deklaruje, že jde o růst a kapacity firmy, nikoli prostor pro výplatu dividend nejméně v několika příštích letech.

V souvislosti aktuálního období, nejprve zasaženého pandemií covidu a nyní geopolitickým napětím či eskalujícími problémy v logistice, GEVORKYAN posiluje v dalších odvětvích zákazníků. „Nově vidíme seriózní nárůst v odvětvích energetika, zbraně, potravinový průmysl (v souvislosti délky a kvality jejich přepravy a skladování), cyklistický průmysl,“ uvádí například Artur Gevorkyan.

Část budoucích plánů je spojena také s oblastí udržitelnosti či zelených technologií. Firma je v tomto směru perspektivně nastavena, a to je oceňováno institucionálními investory. „Máme vlastní výrobu dusíku a jsme schopni nadbytek prodávat. Budujeme generátor vodíku a domlouváme jeho budoucí využití pro městskou hromadnou a následně další dopravu,“ zmiňuje Artur Gevorkyan. Firma posílí také solární řešení.

Jak CEO a majoritní vlastník odpovídá na otázku, mířící na případný jen dílčí úspěch či výraznější neúspěch celého úpisu? Takový scénář neočekávají ani Artur Gevorkyan, ani poradce při transakci, nicméně odpověď přichází srozumitelná: „Přednost má investice do růstu firmy, tedy oněch zhruba 20 milionů eur. Na druhém místě je restrukturalizace firmy, tedy ono snížení zadlužení. Až potom bude docházet na vztah vůči stávajícím akcionářům.“

Nyní před výsledkem transakce je Artur Gevorkyan 93% vlastníkem firmy, po 3,5 procentech mají dva PE fondy. Jejich podíl má po transakci klesnout těsně nad 2 % a podíl Artura Gevorkyana se má shora přiblížit 75 procentům.

„My nehledáme peníze jako takové. I kdyby IPO bylo nula, nic se nezmění na našich plánech a ambicích růstu, plnění kontraktů, kde zákazník již zainvestoval spolu s námi do vývoje. Já jsem de facto ne majitel, ale hlavní investor firmy. Když se dnes podívám na trhu, tak do čeho bych investoval, když ne do firmy, která je velmi dobře etablovaná v řadě sektorů či podob dopravní mobility,“ reagoval Artur Gevorkyan.

Časová osa webináře: Najděte si, co zajímá právě vás



14:10 Úvod webináře

Prezentace makléře Patria Finance Martina Kycelta

15:40 Základní informace o emisi a úpisu

17:30 Komentář ke knize objednávek v danou chvíli

17:50 Jak zadat pokyn k úpisu akcií GEVORKYAN přes Patria Finance

Prezentace majoritního vlastníka a CEO společnosti Artura Gevorkyana

19:40 Úvod prezentace společnosti GEVORKYAN majoritním vlastníkem a CEO Arturem Gevorkyanem. Založení a historie společnosti

23:45 Růst zájmu z Evropy a rozhodnutí o založení firmy na Slovensku

27:00 Co, jak a pro koho GEVORKYAN vyvíjí a vyrábí

31:00 Strategie a zahájení spolupráce se zákazníkem.

32:40 Hospodaření společnosti od roku 2010

36:00 Lidské zdroje a tým ve společnosti, vzdělání

41:20 Respekt k filozofii Tomáše Bati a jeho závodů

43:15 Prášková metalurgie jako zelená technologie

45:40 Reference zákazníků a ocenění společnosti

48:40 Klíčové aspekty a výjimečnost společnosti

56:00 Další technologie ve firmě – vstřikování a 3D tisk

56:35 Medicínská divize

Prezentace Marka Šubrta, zástupce poradce při transakci

57:10 Základní parametry emise akcií a veřejné nabídky

58:05 Využití finančních prostředků z emise akcií

59:30 Finanční plán a ocenění společnosti

Artur Gevorkyan

1:02:10 Proč IPO a proč pražská burza

Dotazy diváků/účastníků webináře

1:05:00 Finanční plán a výhledy do roku 2026 versus možnost dalšího pozdějšího úpisu

1:06:35 Jak pevné vnímáte předjednané kontrakty?

1:08:00 Reálné ekonomické úspory a strategické výhody „takřka ideálního ESG řešení/výroby“?

1:09:15 Zajištění energetických vstupů?

1:09:35 Do kdy bude Patria přijímat pokyny do úpisu akcií Gevorkyan? (na trhu se objevilo někde do 14. 6.)

1:09:50 Projekce růstu tržeb a zisku versus EBITDA marže?

1:11:45 Kdy vstoupili do firmy současní minoritní akcionáři?

1:12:00 Proč prodej části stávajících akcií?

1:13:30 Dotaz k očekávanému vývoji ceny akcie

1:13:50 Dotaz na půjčku Gevorkyan CZ do Gevorkyan a.s.

1:15:10 Dotaz na dosavadní průběh úpisu a scénář, pokud emise nebude plně upsána

1:18:30 Dotaz na cash flow firmy

1:19:25 Dotaz na možné budoucí akvizice, které by zlepšily „strategickou pozici“ firmy

1:20:10 Jaká je Vaše vize do budoucna a kam hodláte firmu směřovat?

1:22:20 Dotaz na možnou budoucí výplatu dividend

1:23:50 Dotaz na možné budoucí programy či jinou motivaci zaměstnanců

Jak získat akcie GEVORKYAN u Patria Finance

U Patrie lze zadávat nákupní pokyny snadno online přímo v obchodní platformě Webtrader.

V menu lze zvolit záložku Primární úpisy (IPO):

kde je pro pokyny zpřístupněna emise GEVORKYAN:

Skrze "N" lze podat nákupní pokyn:

Potřebujete pomoci? Makléři Patria Finance jsou Vám pro úpis akcií GEVORKYAN k dispozici na telefonním čísle +420221424109.

