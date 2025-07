Uber a Lucid spojují síly, chtějí zaplavit svět autonomními taxíky. Akcie automobilky prudce rostou

Kalifornská společnost Uber uzavřela strategické partnerství s automobilkou Lucid a startupem zaměřeným na autonomní řízení Nuro. Cílem nového uskupení je v příštích několika letech vytvořit flotilu robotaxi.

Uber ve čtvrtek oznámil, že nakupí a uvede do provozu elektromobily Lucid Gravity, které budou obsahovat autonomní technologii Nuro Driver. První automobily by se měly dostat na silnice v roce 2026 a během šesti let by jich chtěl Uber provozovat přes dvacet tisíc. Společnost zároveň informovala, že do společností Lucid a Nuro investovuje stovky milionů dolarů. Součásti investice bude i finanční injekce v hodnotě 300 milionů dolarů pro společnost Lucid, která bude sloužit k úpravě výrobní linky, jenž umožní do modelů Gravity montovat technologii od startupu Nuro.

Podle analytika Jakuba Blahy z Patria Finance jde z pohledu investora o strategickou iniciativu, která má potenciál postavení uberu na trhu posílit a diverzifikovat jeho obchodní model nad rámec tradiční sdílené dopravy. Z investorského pohledu představuje tento krok strategickou iniciativu, která má potenciál dlouhodobě posílit postavení Uberu v oblasti autonomní mobility a zároveň diverzifikovat jeho obchodní model nad rámec tradiční platformy sdílené dopravy. „Nedávné investice a partnerství navíc potvrzují naši investiční tezi, podle níž má Uber silnou pozici k tomu, aby se stal jedním z hlavních vítězů v přechodu mobility na autonomní technologie,“ píše v komentáři Jakub Blaha.

Podle prozatímního CEO společnosti Lucid Marca Winterhoffa si Uber vybral jejich SUV právě proto, že Lucid dokáže potřebný hardware integrovat přímo ve výrobě. Zároveň automobilce vznikl nový zákazník, který ji může pomoci na trhu prosadit nový model. Jen v letošním roce plánuje automobilka vyrobit dvacet tisíc vozidel Gravity, což je více než dvojnásobek oproti předchozímu roku.

Jedná se o další z mnoha partnerství, které Uber během honby za autonomními vozidly uzavřel. Mezi další firmy, se kterými Uber spolupracuje, patří například německý koncern nebo společnost Waymo. Na začátku tohoto týdne Uber dále oznámil spolupráci s čínskou automobilkou , které by mělo zajisti rozvoj robotaxi na trzích mimo USA. Aktuálně si lze taxi bez řidiče objednat v Phoenixu, Austinu, Atlantě a Abu Dhabi.

Investice Uberu podtrhují fakt, že společnost upustila od vývoje vlastní autonomní technologie a rozhodla se spolupracovat se specializovanými firmami. Podobným tempem jako trh s robotaxi, ale roste také konkurence. „Uber se tímto krokem snaží dohnat konkurenci, jako je Waymo od Googlu nebo Tesla, které již v USA provozují vlastní autonomní flotily,“ píše Blaha.

Zpráva vyvolala poměrně silnou reakci na trhu. Akcie Lucidu posilují o více než třicet procent, zatímco Uber klesá o 0,6 procenta.

Zdroj: Bloomberg