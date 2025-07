Blíží se další raketový růst? Co od výsledků Netflixu očekávat

má za sebou silné první čtvrtletí a investoři tak s napětím vyhlížejí, jak se streamovacímu gigantu vedlo ve druhém kvartále. Podívali jsme se na to, co od výsledků očekávat a na co by si investoři měli dát pozor.



Konsenzus analytiků zveřejněný agenturou Bloomberg předpokládá celkové tržby streamovacího gigantu ve výši 11,06 miliardy dolarů. Zisk na akcii by pak měl dosáhnout 7,09 dolarů, což by představovalo meziroční nárůst o zhruba 45 procent. Oproti předchozím obdobím by měl reportovat i výrazné zlepšení provozní marže, kterou Wall Street očekává na úrovni 33 procent.

Analytik Patria Finance Jakub Blaha radí, aby se investoři kromě finančních ukazatelů soustředili i na data o vývoji počtu předplatných s reklamou. Ta tvoří již polovinu nových registrací a celkem je využívá 94 milionů uživatelů. „Klíčové bude sledovat, zda si tento segment udrží vysokou míru zapojení a nízkou míru odchodů,“ říká Blaha a dodává, že by se na datech mohl projevit efekt zvýšení cen v několika důležitých regionech.

Dalším výrazným bodem podle něj bude vývoj strategie Netflixu v oblasti přenosu sportovního obsahu organizací, jako je například populární WWE Raw nebo NFL, což se může ve finančních výkazech negativně projevit. „Netflix letos cílí na celkový volný peněžní tok kolem 9 miliard dolarů, přičemž náklady na sportovní obsah mohou tuto ambici ohrozit,“ uvedl Blaha.

již od prvního čtvrtletní letošního roku neoznamuje údaje o počtu předplatitelů. „Namísto toho klade v aktuálních reportech důraz na ukazatele, jako jsou průměrné tržby na uživatele, označované jako ARPU, a marže,“ uzavírá komentář analytik Patria Finance.

Není překvapivé, že po nad očekávání silných výsledcích v prvním kvartále letošního roku, vyhlíží trh další významný růst. Podle průzkumu londýnské společnosti LSEG hodnotí 34 z 39 dotázaných analytiků doporučením „koupit“.

Silný výhled se odráží také v ocenění akcií streamovacího gigantu. Ty od počátku letošního roku přidaly již přes čtyřicet procent a aktuálně se obchodují za násobek P/E 59.

Analytička Alicia Reese ze společnosti Wedbush Securities věří, že akcie budou na pozitivní výsledky reagovat růstem o 11 procent. Zároveň navýšila cílovou cenu na 1400 dolarů ze současných 1250 dolarů. „Věříme, že se Netflixu bude dařit navyšovat počet levnějších předplatných s reklamou,“ říká analytička s tím, že k růstu přispěje nový živě vysílaný obsah.

Investoři jsou ale podle analytika Jamese Heaneyho z firmy Jefferies před výsledky opatrní. Nicméně i tak očekává, že se firmě bude v příštích dvanácti měsících dařit. „Zvýšení cen v USA, zlepšení monetizace reklam a posílení obsahu pomůžou Netflixu udržet současné tempo růstu,“ napsal Heaney pro CNBC.