Novinky z trhu START: Pohled analytiků na Gevorkyan, start úpisu M&T kliky a v červnu také Coloseum

Ve středu 1.6.2022 odstartovala veřejná nabídka akcií společnosti Gevorkyan a.s., která bude probíhat do 15.6.2022. Společnost Gevorkyan se za 25letou historii vyprofilovala v jednoho z evropských lídrů ve výrobě kovových komponentů pomocí práškové metalurgie. V rámci primárního úpisu akcií aspiruje společnost na získání kapitálu ve výši až 35 mil. EUR, který chce primárně použít na rozšíření svých výrobních kapacit. Analytici Patria Finance vydali souhrnný pohled na firmu, vývoj jejích tržeb, ziskovosti, rozvahu i parametry samotného úpisu a nacenění. Už od 7. do 21. června pak poběží úpis akcií společnosti M&T 1997 a.s., výrobce dveřních klik a kování z Dobrušky. V průběhu června by se mělo uskutečnit také IPO řetězce Coloseum.

GEVORKYAN - Pohled analytiků Patria Finance

Ve středu 1.6.2022 odstartovala veřejná nabídka akcií společnosti Gevorkyan a.s., která bude probíhat do 15.6.2022 (včetně). Společnost Gevorkyan se za 25letou historii vyprofilovala v jednoho z evropských lídrů ve výrobě kovových komponentů pomocí práškové metalurgie. V rámci primárního úpisu akcií aspiruje společnost na získání kapitálu ve výši až 35 mil. EUR, který chce primárně použít na rozšíření svých výrobních kapacit.

GEVORKYAN: Evropský lídr práškové metalurgie míří na START (dokument ke stažení)



Vybíráme z dokumentu:

Společnost je v současnosti vývojovým dodavatelem pro všechny své klíčové zákazníky, což ji zajišťuje s dostatečnou mírou jistoty růst odbytu do roku 2030. Na horizontu finančního plánu v letech 2022-26e má společnost smluvně podložených 68-70 % projektovaných tržeb.

Konkurenční výhodou společnosti je široce diverzifikované portfolio odběratelů jak z geografického hlediska, tak z hlediska odvětví.

Přibližně polovina produktového řešení Gevorkyanu je výsledkem vlastního vývoje společnosti a konkurenční společnosti nemají přístup k technickému know-how společnosti.

Od roku 2010 společnost Gevorkyan navýšila své tržby z hodnoty 4,7 mil. EUR na 54 mil. EUR v roce 2021. Finanční plán společnosti počítá s růstem tržeb k úrovni 115 mil. EUR v roce 2026, což by představovalo přibližně jejich 16% průměrný roční růst (CAGR) mezi lety 2021 až 2026e.

S průměrnou dosahovanou EBITDA marži 25,1 % mezi lety 2016-21 patří společnost z hlediska provozní ziskovosti k světovým premiantům odvětví práškové metalurgie.

Střední hodnota cenového rozpětí úpisu (248 – 302 Kč) oceňuje společnost při EV/EBITDA 2021 14,2x, EV/EBITDA 2022e 11,8x, EV/Tržby 2021 4,2x a EV/Tržby 2022e 3,8x.

V případě úspěšného upsaní všech nabízených akcií by podíl volně obchodovaných akcií (free float) společnosti Gevorkyan dosáhl 20,33 %.





Už od zítřka 7. června úpis akcií M&T kliky

V úterý 7. června 2022 spustí společnost M&T 1997 a.s., výrobce dveřních klik a kování z Dobrušky, o veřejnou nabídku akcií KLIKY.PR na trhu START pražské burzy, která proběhne od 7. do 21. června. Celkem bude nabídnuto 1.440 ks akcií v cenovém rozpětí 25.000 – 35.000 Kč. Aukce bude pro investory otevřena od 7. do 21. června, přitom od 14. června se zveřejněnou knihou objednávek. Minimální objednávka neboli lot je stanovena na 4 akcie. Prvním obchodním dnem by se mělo stát pondělí 27. června, kdy se akcie začnou obchodovat pod tickerem KLIKY.PR na trhu START.

Výrobce dveřních klik M&T 1997 zahájí veřejnou nabídku akcií, aukce začne 7. června

Akcie společnosti se budou upisovat při tržní kapitalizaci 320 až 448 milionů korun. Na spodní ceně se bavíme o násobku čistého zisku PE 10,5x a násobku provozního zisku EBITDA 7,6x. Společnost hodlá vyplácet 60 % čistého zisku investorům a dlouhodobý dividendový výnos se tak očekává mezi 5 – 6 % ročně.

Tržby společnosti vzrostly v loňském roce meziročně o 16 % na 150,5 milionů Kč. Provozní zisk EBITDA vzrostl o 87 % na 42,1 milionů Kč a čistý zisk po zdanění vzrostl o 139 % na 30,3 milionů. Veškeré dokumenty k IPO jsou k dispozici na webu emitenta v sekci Pro investory.

Akcie nabídne současný stoprocentní akcionář Ivo Ulich, který skrze veřejnou i neveřejnou nabídku umístí mezi investory 35 procent akcií společnosti. Samotnou veřejnou nabídkou by se měla prodat zhruba třetina zamýšleného objemu. Výnosy z prodeje se očekávají minimálně 112 milionů Kč. To by společnost ohodnotilo minimálně na 320 milionů korun.

"Vstup na burzu je pro M&T prestižním milníkem v její 25leté historii,“ uvedl ke vstupu na burzu Ivo Ulich. Letos v květnu se změnila právní forma společnosti a z Material & Technology s.r.o. se stala M&T 1997, a.s. Základní kapitál vzrostl na 128 milionů Kč při počtu 12.800 akcií.

První gastronomický titul na pražské burze? Coloseum nabídne až 38% podíl akcií

Skupina Coloseum chce emitovat až 38% podíl akcií, které nabídne prostřednictvím PX Start Burzy cenných papírů Praha v průběhu června. Stane se tak historicky první veřejně obchodovatelnou společností z gastronomického sektoru na pražské burze. Coloseum si jde pro více než 100 miliónů korun nového kapitálu na snížení zadlužení a financování nových projektů. Jedním z nich je i master-franšízová spolupráce s Caffé Pascucci a uvedení tohoto italského řetězce do Česka. Majoritním vlastníkem zůstane i nadále zakladatel a majitel skupiny Coloseum Jan Mužátko.

Skupina Coloseum nabídne až 38 procent akcií na trhu START pražské burzy. Provozuje pizzerie, pivovar, Občanskou Plovárnu či hokejové arény

Disclaimer:

Informace, které je Patria Finance povinna uveřejňovat v souladu s opatřeními proti omezení střetu zájmů, se nacházejí na https://www.patria.cz/disclaimer.html . Z prodaného objemu emise GEVORKYAN získává obchodník až 2% sales fee, které je využito ke vzdělávání klientů například formou webinářů.