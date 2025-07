Netflix šlape na plyn: Rekordní zisky, vylepšený výhled i nové hity

Zatímco jeho konkurenti prodávají aktiva a snižují náklady, jede na plné obrátky. Majitel nejpopulárnější placené streamovací služby na světě ve čtvrtek oznámil výsledky za druhé čtvrtletí, které překonaly očekávání investorů na všech hlavních ukazatelích.



Tržby za druhý kvartál Netflixu vzrostly na 11,1 miliardy dolarů (+16 % yoy) a zisk na akcii dosáhl 7,19 dolaru (vs loňských 4,88 USD). Společnost zároveň zvýšila výhled celoročních tržeb (na 44,8 - 45,2 mld. USD z 43,5 - 44,5 mld. USD)a provozních marží (na 29,5 % z 29 %). Očekává také další růst volného cash flow na 8 - 8,5 mld. USD (dříve 8 mld. USD).



Akcie v prodlouženém obchodování nicméně i přes skvělé výsledky lehce klesly zhruba o 2 %. Zisk společnosti překonal očekávání o méně než 2 %, což mohlo zklamat největší optimisty. „Mohly tu být přehnané naděje na mimořádné výsledky, zejména v souvislosti s živými přenosy,“ uvedl Kok Hoong Wong z Maybank Securities. „Proto nyní sledujeme určité vybírání zisků.“ Akcie za poslední rok téměř zdvojnásobily svou hodnotu. Tržní kapitalizace firmy přesahuje 500 miliard dolarů, což je více než součet hodnot společností , a Warner Bros. Discovery.







Druhé čtvrtletí bývá pro tradičně slabší, protože většinu nových předplatitelů získává na začátku a na konci roku. Tentokrát ale uvedl řadu populárních pořadů, včetně třetí řady „Ginny & Georgia“ a závěrečné sezóny „Squid Game“. Pomohl mu také slabší dolar, protože více než dvě třetiny jeho zákazníků žijí mimo USA. "Za meziročním růstem tržeb je primárně vyšší počet členů, vyšší ceny předplatného a vyšší příjmy z reklamy,“ uvedla společnost.



Zatímco dříve investoři sledovali hlavně počet nových předplatitelů, už tyto údaje nezveřejňuje a místo toho zdůrazňuje tradičnější ukazatele jako tržby a zisk. Ve čtvrteční zprávě uvedl, že 16% nárůst tržeb odráží růst počtu členů, vyšší ceny předplatného a rostoucí příjmy z reklamy.



Netflix očekává, že letos dosáhne tržeb až 45,2 miliardy dolarů a provozní marže 29,5 %. Čistý zisk by měl poprvé překročit 10 miliard dolarů, a to díky výhodným směnným kurzům a silné programové nabídce. Ve druhé polovině roku plánuje uvést nové řady hitů jako „Stranger Things“ a „Wednesday“ a také filmy jako „Happy Gilmore 2“.



Streamovací gigant čelí větší konkurenci než kdy dřív. Jeho podíl na celkové sledovanosti televize v USA se za poslední rok nezvýšil a průměrný uživatel sleduje zhruba stejné množství obsahu jako před několika lety. Netflix si v posledních letech pomohl omezením sdílení hesel, ale přínosy tohoto kroku už slábnou.



Domácí tržby však ve druhém čtvrtletí vzrostly o 15 %, a to díky nedávnému zvýšení cen. Společnost se snaží přilákat nové zákazníky levnější verzí s reklamou, která je dostupná na dvanácti trzích. Příjmy z reklamy by se měly letos zdvojnásobit.



Netflix by mohl svůj podíl zvýšit akvizicemi, zejména když konkurenti jako Warner Bros. a procházejí restrukturalizací. Společnost ale podle finančního ředitele Spencera Neumanna preferuje organický růst. Vedení očekává, že ve druhé polovině roku se zvýší zapojení uživatelů a že získá větší podíl na úkor konkurence.



Netflix také uvedl, že v jednom ze svých původních televizních seriálů poprvé použil vizuální efekty vytvořené generativní umělou inteligencí (AI) na obrazovce. Podle spoluředitele Netflixu Teda Sarandose použili AI k vytvoření scény hroutící se budovy v argentinském sci-fi seriálu The Eternaut. Technologii pochválil jako "neuvěřitelnou příležitost pomoci tvůrcům dělat filmy a seriály lépe, nejen levněji“.



Využití generativní AI je přitom v zábavním průmyslu kontroverzní téma. Vyvolává totiž obavy, že umělá inteligence nahradí lidskou práci, píše server BBC. Na otázku ohledně využití AI Sarandos řekl, že tato technologie umožnila produkcím s menšími rozpočty používat pokročilé vizuální efekty. Generativní umělá inteligence použitá v seriálu The Eternaut pomohla produkčnímu týmu dokončit sekvenci desetkrát rychleji, než kdyby použili tradiční nástroje pro speciální efekty, dodal.



"Náklady na to by pro seriál s tímto rozpočtem prostě byly neúnosné,“ řekl Sarandos. "Ta sekvence je ve skutečnosti úplně prvním finálním záběrem s (generativní) umělou inteligencí, který se objevil na obrazovce v původním seriálu nebo filmu od Netflixu. Takže tvůrci byli z výsledku nadšeni,“ dodal.



Umělá inteligence patřila mezi klíčové obavy vznesené při stávce v Hollywoodu v roce 2023. V době tříměsíční stávky vyzval odborový svaz herecké asociace Screen Actors Guild – American Federation of Television and Radio Artists k přísnější regulaci při používání umělé inteligence.



Zdroj: Bloomberg, ČTK