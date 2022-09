Alan Fabik k IPO HARDWARIO: Jsme ti, kdo dnes pomáhají firmám přežít. Vysoce růstový obor IoT přináší netušené příležitosti

"V oblasti průmyslového internetu věcí, kde my se pohybujeme, se nachází řešení spousty problémů, které dnes jsou, ať jsou to vysoké ceny energií nebo hledání vyšší efektivity výroby. V současnosti jsme ti, kteří pomáhají firmám přežít," říká krom jiného v rozhovoru pro Patria.cz Alan Fabik, CEO a zakladatel české společnosti HARDWARIO s několika pobočkami ve světě, včetně Spojených států a Velké Británie. "Jdeme tam s tím, že chceme odevzdat kus sama sebe, šestiletého působení naší firmy a věříme, že nový kapitál nám pomůže realizovat ty příležitosti, které už dnes vidíme, máme je založeny, pracujeme na nich a chceme být finančně schopni je naplnit," říká Alan Fabik pro Patria.cz k úpisu akcií na trh START pražské burzy, který bude zahájen v úterý 4. října. "Jsme český inovátor a šíříme po světě české vynálezy a produkty, pražská burza je nám nejbližší".





frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture">

V rámci IPO bude v nabídce 2.870.000 kusů akcií. Cenové rozpětí objednávek bylo stanoveno od 17 Kč až do 25 Kč za jednu akcii. Minimální velikost objednávky (LOT) činí 1.000 ks akcií, tedy 17 až 25 tisíc korun. Společnost HARDWARIO očekává, že prostřednictvím IPO získá nový kapitál v objemu 48,79 až 71,75 milionu korun. Akcie bude možné upisovat snadno online také přes brokera Patria Finance. Veškeré podrobnosti naleznete záhy na Patria.cz.



Získané prostředky využije HARDWARIO k posílení provozního cash-flow a obchodu, ale rovněž skladových zásob a vývoje vlastních inovativních produktů. "V kombinaci s bankovními úvěry a optimalizací kapitálové struktury bude spolehlivě zabezpečeno plnění objednávek i v řádech vyšších tisíců kusů, což pomůže budování silné pozice HARDWARIO na globálním trhu průmyslového IoT," uvedla firma.

Vlastní produkty a vlastní síť partnerů

Před šesti lety přišlo HARDWARIO s průmyslovou stavebnictví pro internet věcí a zakázkovým vývojem hardware na míru. To se začalo měnit během pandemie v roce 2020. „My jsme si v té době řekli, že už touto cestou jít nechceme a že chceme stavět na vlastních produktech a vlastní partnerské síti,“ říká také v rozhovoru pro Patria.cz CEO společnosti Alan Fabik.



„V roce 2020 jsme sice měli již obrat 20 milionů, ten byl ale ještě tvořen hlavně zakázkovým vývojem. Až v roce 2021 se nám to začíná překlápět do modelu, který chceme – vlastní produkty distribuované přes naše partnery,“ vysvětluje Fabik. „Ta čísla, která ukazujeme v plánu počítají s modelem vlastní produkty + vlastní služby distribuované přes partnerskou síť.“

Cesta růstu: Od 15 k 80 partnerům i nové destinace

Jaká čísla v plánu to jsou? HARDWARIO hodlá do roku 2026 posunout obrat od letošních plánovaných zhruba 26 milionů korun až na bezmála 230 milionů korun a EBITDA od necelých 5 milionů nad 55 milionů korun. Jak chce takto ambiciózní plán plnit a jak je na tom například z pohledu konkurence? „V současnosti vnímám jako konkurenci firmy, které působí jako my, navazují partnerství a nabízejí podobné služby,“ uvádí Fabik s tím, že podobných odborníků je zatím „zoufalý nedostatek“. „Je tady prostor pro více firem, jako jsme my, ale my máme náskok.“

Růst chce HARDWARIO cestou budované sítě partnerů ve světě. "Dnes jsou obraty realizovány s 15 až 17 partnery, chceme se dostat na 70, 80. Je to zhruba jeden partner měsíčně, což se dá samozřejmě zvládnout," říká Alan Fabik k cestě dalšího růstu. Na nové partnery dle svých slov nepotřebuje nutně přijímat další zaměstnance, když právě personální náklady jsou nemalou složkou celkových. "Víme, jak to udělat," ujišťuje Fabik s tím, že cestu růstu si firma na dosavadních partnerstvích vyzkoušela a dobře funguje. Dojde ale i na prosazování a posilování v nových destinacích. „Škálování už nemá tolik vliv na počet lidí, a proto je nárůst EBITDA tak razantní,“ dodává Fabik. „Vycházíme z nízkého základu, víme, jak toho růstu dosáhnout, působíme globálně.“

HARDWARIO má kromě českého působení již dnes několik zahraničních poboček – v Polsku, ve Velké Británii a v americkém Houstonu, centru tamní energetiky. V budoucnosti se chce firma zaměřit právě na Spojené státy, kde je trh podle Fabika velmi atraktivní, už jen tím, že je vzdálený evropským problémům. „Evropu chceme řídit z Česka a pobočku ve Velké Británii expandujeme hlavně kvůli našemu partnerovi Vodafone.“ Kromě toho firma také působí v Pacifiku, kde má silného partnera v Austrálii. Dále v Brazílii a obecně oblasti Latinské Ameriky.



Cílem HARDWARIO je také postupné navyšování marže. Současná marže z hardware se pohybuje mezi 40 a 50 %. „Tím, jak budeme efektivně nakupovat, ji chceme posunout do oblasti, která je obvyklá - těsně nad 60 %,“ říká Fabik. Kromě hardware ale firma zabezpečujeme také přenos dat ze zájmového místa – produkt, továrna, strom v lese – do konkrétní infrastruktury – aplikace, databáze. „Není to tedy jen o hardware, ale i o konektivitě, ze které také získáváme pravidelné platby,“ doplňuje Fabik. A nakonec je tu technické poradenství, „kde ta hrubá marže je hodně vysoká“. „Není to tedy o 50% marži na jednom hardware, ale i o tom, že bychom chtěli okolo tohoto hardware mít marži blížící se 100 % poskytováním technické podpory, cloudových služeb, pronájmu či pojištění,“ říká dále CEO firmy.



V příštích pěti letech působení firmy očekává Fabik větší prodej v zahraničí, zejména ve Spojených státech, nové technologie, včetně nových zdrojů energie než jsou baterie, spoustu spokojených akcionářů a dobré vztahy s velkými partnery. „Máme za sebou zkušenosti, jsme v oboru, který je vysoce růstový, a věříme, že s růstem oboru poroste i firma jako taková a její akcie. Budeme dosahovat výrazných zisků, které mohou být v blízké budoucnosti použity i na dividendu,“ uzavírá Fabik.

Úpis akcií na trhu START



Nyní HARDWARIO míří na trh START pražské burzy. „Už před třemi lety, když jsme šli přes první crowdfundingovou kampaň, jsme avizovali, že nás trh START extrémně zajímá,“ připomíná Fabik s tím, že jako český inovátor, šířící světě české vynálezy a produkty, je spojitost s českou burzou nejbližší.



„Míříme i na menší akcionáře, kteří by nás chtěli podpořit v našem růstu... Naše myšlenka je mít více drobnějších akcionářů, kteří nás podpoří a kteří budou žít ten příběh s námi,“ říká Fabik. „Věříme, že nám nový kapitál pomůže k našemu rozvoji – vidíme příležitosti, pracujeme na nich a chceme být finančně schopní je naplnit,“ shrnuje Alan Fabik.



Čtyřicet procent získaných financí chce HARDWARIO využít na posílení zahraničních poboček, dvacet procent na posílení interního týmu a vývoje a dalších čtyřicet procent na nákupy komponent. „Ve chvíli, kdy budeme mít nakoupené dostatečné zásoby za dobrou cenu, budeme zvyšovat marži a rychleji dodávat výrobky,“ dodává Fabik.

Veškeré relevantní dokumenty k IPO akcií HARDWARIO naleznete na webu emitenta zde: https://www.hardwario.com/cs/ipo/

V pondělí přineseme na Patria.cz detail toho, jak snadno a plně online získat akcie HARDWARIO přes obchodníka s cennými papíry Patria Finance a jeho webovou obchodní platformu Webtrader.