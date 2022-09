HARDWARIO spouští s Vodafone monitoring spotřeby průmyslových strojů a zařízení

Rostoucí ceny energií vedou většinu firem k přemýšlení, na jakých strojích, zařízeních a procesech mohou snížit jejich spotřebu. HARDWARIO, s využitím technologií Vodafonu a , proto přichází na trh s novým řešením bezdrátového monitoringu spotřeby strojů na bázi technologií internetu věcí.



V rámci programu www.energeticky.report společnosti za 95 tisíc korun získají 5 mobilních zařízení, které mohou neinvazivně připojit ke svým strojům a okamžitě získat informaci o jejich aktuální spotřebě elektrické energie. Díky využití sítě NB-IoT od Vodafone a průmyslovým zařízením od HARDWARIO není potřeba zařízení připojovat k žádné lokální síti a zároveň je možné kdykoli zařízení přemístit k jinému stroji. Data o spotřebě jsou pak předána formou reportu v aplikaci Power BI, se kterou podniky již často pracují. Zařízení HARDWARIO pro monitoring spotřeby už nyní využívají například firmy ArcelorMittal nebo TOKOZ. Do konce roku chce společnost systém nasadit u desítek nových firem.



“Energetika je nepochybně jednou z hlavních oblastí, kde internet věcí nyní nachází uplatnění. Se společností HARDWARIO spolupracujeme v oblasti IoT inovací již několik let. Nápad využití potenciálu naší NB-IoT sítě a jejich mobilního řešení se nám nesmírně líbí. Těšíme se proto, že společně pomůžeme mnoha firmám v Česku najít cestu, jak efektivně snížit spotřebu elektrické energie," uvedla Viktoria Korabelnikova, Head of IoT Sales & Business Development Vodafone.



“S technologiemi od Vodafone a úspěšně pracujeme dlouhodobě, například také v našem programu www.vyrobni.report. Využíváme především dostupnosti a technologických výhod sítě NB-IoT of Vodafone a všeobecné znalosti nástrojů mezi firmami nejen v Česku. Proto jsme rádi, že nás obě společnosti v aktivitě www.energeticky.report podporují," řekl Alan Fabik, CEO HARDWARIO.



HARDWARIO je česká technologická společnost, která se zaměřuje na oblast internetu věcí. Svým partnerům dodává vše potřebné pro úspěšné IoT projekty – konfigurovatelná zařízení, konektivitu, cloudové služby a otevřené vývojové nástroje pro vývoj vlastních aplikací. Na podzim 2022 se společnost chystá vstoupit na trh START pražské burzy cenných papírů.

V rámci plánovaného IPO chce HARDWARIO získat od investorů nový kapitál, který použije na rozšíření vývojového a obchodního týmu, zkvalitnění podpory partnerů a zejména na urychlení mezinárodní expanze. "HARDWARIO v rámci primárního úpisu akcií na trhu START nabídne investorům až 20% podíl ve společnosti, od investorů plánuje získat desítky milionů korun do vlastního kapitálu. Získané prostředky využije k posílení provozního cash-flow a obchodu, ale rovněž skladových zásob a vývoje vlastních inovativních produktů. V kombinaci s bankovními úvěry a optimalizací kapitálové struktury bude spolehlivě zabezpečeno plnění objednávek i v řádech vyšších tisíců kusů, což pomůže budování silné pozice HARDWARIO na globálním trhu průmyslového IoT," uvedla firma k záměru a cíli plánované transakce.

Zdroj: HARDWARIO; Foto: HARDWARIO