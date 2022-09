Tvůrce řešení pro průmyslový internet věcí HARDWARIO spustí 4. října úpis akcií na trh START pražské burzy

Česká firma HARDWARIO, realizující především průmyslové aplikace v oblasti internetu věcí IoT, obdržela souhlas České národní banky k veřejné nabídce akcií (IPO), kterou zahájí 4. října na trh START pražské burzy. Akcie bude možné upisovat snadno online také přes obchodníka s cennými papíry Patria Finance.

„Veřejná nabídka akcií a vstup na pražskou burzu jsou zásadním milníkem v rozvoji naší společnosti. Přestože jsme z historického pohledu mladou firmou, dokázali jsme přijít s vlastními produkty na vysoce konkurenčním trhu IoT, které svojí inovativností a promyšleností mají úspěch u řady globálních společností. Nyní dáváme možnost i dalším investorům, kteří nám chtějí pomoci zrychlit růst a plně rozvinout naše know-how,“ uvedl CEO a spoluzakladatel společnosti Alan Fabik.



„Je skvělé, že se na startovní čáru staví další firma, a opět z oboru, který není doposud na trhu reprezentován. Držím Hardwariu palce, aby navzdory složité tržní situaci, úspěšně oslovil investory a mohl se zařadit mezi emitenty trhu START,“ říká Petr Koblic, generální ředitel Burzy cenných papírů Praha.

Základní parametry IPO

V rámci IPO bude v nabídce 2.870.000 kusů akcií. Cenové rozpětí objednávek bylo stanoveno od 17 Kč až do 25 Kč za jednu akcii. Minimální velikost objednávky (LOT) činí 1.000 ks akcií, tedy 17 až 25 tisíc korun. Společnost HARDWARIO očekává, že prostřednictvím IPO získá nový kapitál v objemu 48,79 až 71,75 milionu korun.



Získané prostředky využije HARDWARIO k posílení provozního cash-flow a obchodu, ale rovněž skladových zásob a vývoje vlastních inovativních produktů. "V kombinaci s bankovními úvěry a optimalizací kapitálové struktury bude spolehlivě zabezpečeno plnění objednávek i v řádech vyšších tisíců kusů, což pomůže budování silné pozice HARDWARIO na globálním trhu průmyslového IoT," uvedla firma.

Průmyslový internet věcí

HARDWARIO od svého založení dodává zákazníkům zařízení pro průmyslový internet věcí, která jsou založena na moderních bezdrátových přenosových technologiích, tzv. LPWAN. Tyto inovativní technologie se vyznačují velmi nízkou spotřebou a vysokou dostupností signálu. V kombinaci s vlastním hardwarem s velmi nízkou spotřebou dokáží HARDWARIO a jeho partneři přenášet požadovaná data odkudkoli, a to i z míst bez standardního připojení k elektrické síti a internetu.



Obchodní příležitosti pro své výrobky a služby nachází HARDWARIO v mnoha průmyslových oborech – ve výrobě, retailu, správě budov, zemědělství, lesnictví nebo zdravotnictví. Mezi koncové uživatele produktů HARDWARIO patří již dnes celá řada významných firem, jako například ŠKODA AUTO, LEGO, ASAHI, ArcelorMittal, nebo . Mezi technologické partnery pak patří operátoři mobilních sítí a společnost . Společnost má pobočky ve Velké Británii, Polsku a USA.



Prospekt emitenta, prezentaci pro investory a další dokumenty HARDWARIO naleznete na odkazu https://www.hardwario.com/cs/ipo/.



O HARDWARIO

HARDWARIO je česká technologická společnost, která se zaměřuje na oblast internetu věcí. Svým partnerům dodává vše potřebné pro úspěšné IoT projekty – konfigurovatelná zařízení, konektivitu, cloudové služby a otevřené vývojové nástroje pro vývoj vlastních aplikací.

Hlavními vlastníky jsou spoluzakladatelé Alan Fabik a Pavel Hübner.



Od založení v roce 2016 rostl obrat společnosti až na 20 milionů korun, v loňském a předloňském roce dosáhl úrovně 21 milionů korun, což bylo způsobeno zejména odkloněním se od zakázkového vývoje směrem k prodeji vlastních výrobků a služeb, uvádí firma.

Obrat uplynulých dvou let je tvořen dodávkami desítek IoT pilotů v různých regionech a průmyslových odvětvích, které HARDWARIO společně se svými partnery rozběhlo s vědomím, že většina z nich má potenciál až stonásobného navýšení, uvádí firma. HARDWARIO bylo v minulém roce zařazeno do prestižního žebříčku Deloitte Technology Fast 50 CE.



"Díky funkčnímu obchodnímu modelu, aktuální připravenosti partnerské sítě, dostatečným skladovým zásobám, nově navázaným obchodním i strategickým spolupracím a překlápěním pilotů do produkční fáze je už letošní ambicí navýšit obrat o desítky procent a navázat tak na progresivní růst celého IoT segmentu," uvádí také HARDWARIO.