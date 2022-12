T.Vlk a B. Soták: Co když se Fed nemýlí? Jak připravit svoje portfolio na oba scénáře

Americká centrální banka zopakovala svůj závazek bojovat proti inflaci, trh jí ale úplně nevěří. Výhled zůstává celkově rizikový; nová prognóza je horší ve všech svých částech a odhady sazeb od jednotlivých centrálních bankéřů skrývají jestřábí signál, který trh v podstatě přešel. K tomu se však kumulují předchozí chyby Fedu, což poškozuje jeho důvěryhodnost. Tak jako trh nevěřil tvrzení, že inflace je jenom dočasná, nevěří teď ani slovům o tom, že vyšší inflace tu bude dál, a s růstem spotřebitelských cen, ale hlavně s riziky pro hospodářský růst si to maluje možná až moc optimisticky, tvrdí hlavní analytik Patria Finance Tomáš Vlk. Jenže co když se Fed s inflací tentokrát nemýlí? Které části by dávaly investičně smysl v takovém případě? Je trh na tuto alternativu vůbec připraven? A co varianta B – otázka recese, která je problematická i pro tradiční sektory ekonomiky? Které tituly by dostaly šanci zazářit v takovém případě? V rámci portfolia je vhodné mít expozici na oba scénáře, říká seniorní akciový analytik Patria Finance Branislav Soták.

Poslechněte si názory obou expertů na to, které segmenty trhu nebo třídy aktiv by v prvním či druhém případě mohly být jako na koni:

Obsah:

00:34: Shrnutí zasedání Fedu z 14.12.

01:15: Očekávání na trhu a nová prognóza Fedu

03:12: Příznivá inflační data a formování inflačních očekávání

04:30: Recese jako cena za rychlý pokles inflace

07:22: Neriskuje Fed svoji kredibilitu?

09:33: Dilema Fedu s inflací a bezpečnější varianta

11:50: Pozice v rámci portfolií v případě, že se Fed nemýlí





