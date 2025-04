Bloomberg: Jak ochránit své portfolio před recesí v době Trumpových cel?

Prezident USA Donald Trump zavedl cla - a poté náhle vyhlásil 90denní pauzu pro mnoho zemí s výjimkou Číny - a rozpoutal chaos na trhu. Investoři se připravují na to, že by mohlo dojít k prodloužení volatility. Kam byste měli jít, abyste měli své peníze v bezpečí, ptá se agentura Bloomberg.



Zatímco akcie v USA i mimo ně část z více než 10 bilionů dolarů, které byly v minulém týdnu z trhu ztaženy, získaly zpět, někteří pozorovatelé trhu varují, že ještě nejsme z nejhoršího venku . Trumpovy 10% cla na většinu zemí stále platí a země řeší, zda zasednou k jednacímu stolu.



I po devadesátidenní odmlce přetrvává uprostřed chaosu strach z recese. Již před prezidentovým ústupem rostly obavy na Wall Street, kde se všichni od Chase & Co. Jamieho Dimona až po bývalého amerického ministra financí Larryho Summerse, který hovořil o riziku poklesu americké ekonomiky.



Celní válka zaskočila globální investory, uvedl Nick Xiao, výkonný ředitel hongkongské multifamily office Annum Capital. „Je to velmi nestabilní situace a tok zpráv bude i nadále intenzivní a dokonce matoucí,“ řekl Xiao.

V této nejisté době je těžké zachovat chladnou hlavu, a proto jsme se zeptali několika odborníků z celého světa, jak můžete své portfolio ochránit před recesí nebo obchodní válkou.



Co by měli investoři dělat nyní?



Jedním z hlavních pravidel je nepropadat panice a vyhýbat se zbrklým reakcím. Richard Harris, zakladatel a výkonný ředitel společnosti Port Shelter Investment Management v Hongkongu, radí mít „odvahu svého přesvědčení“ - to znamená, že pokud máte nějaký nápad, nashromážděte „dostatečně velkou pozici, aby to něco znamenalo“.



Radí upustit, ale nevyprodávat aktiva, která se vám líbí. "Pokud se vám něco líbí, kupte to - dnes to má lepší hodnotu než před měsícem. Buďte defenzivní, ale zůstaňte v rizikových aktivech, která mají potenciál růstu."



Měli byste také pamatovat na „proč“ investování, například na své cíle, říká Steffanie Yuenová, ředitelka společnosti Endowus Hongkong.



„Pokud se vaše osobní situace nezměnila a vaše současné rozložení aktiv zůstává v souladu s vaším investičním horizontem a rizikovým profilem, pak by krátkodobé výkyvy trhu neměly vaši strategii vykolejit,“ řekla.

Siao z Annum Capital řekl, že investoři by měli nadále držet svá diverzifikovaná aktiva, jako jsou hlavní indexové fondy obchodované na burze nebo akcie blue-chip, a být připraveni na velké výkyvy zahraničních měn.



Mějte trpělivost a opatrnost a nereagujte na každou zprávu, říká Manish Goel, výkonný ředitel a zakladatel společnosti Equentis Wealth Advisory se sídlem v Bombaji. "Jeden měsíc můžete mít pozitivní pohyby akcií a pak dva týdny negativní. Volatilita bude letos velmi vysoká."



Pozor na krátkodobé spekulace, říká Martin Hennecke, vedoucí investičního poradenství pro Asii a Blízký východ ve společnosti St. James's Place v Hongkongu. Chcete-li zůstat na bezpečné straně, vyhněte se používání pákového efektu - neboli půjčování peněz - k investování, dodal.

Na jaké aktivum, kategorii nebo třídu jste v posledních dvou týdnech změnili názor?



Pro Andyho Wonga, ředitele pro investice a ESG ve společnosti Solomons Group v australském Sydney, se největší změna týkala rizikových aktiv, která jsou citlivá na globální růst.



„Stali jsme se konzervativnějšími jak u úvěrových, tak u akciových pozic, které jsou do značné míry závislé na vnější poptávce nebo stabilitě dodavatelského řetězce,“ řekl.



Ačkoli v obchodní válce neexistují skuteční vítězové, některé podniky mohou mít lepší pozici, uvedla Michelle Gibleyová, ředitelka mezinárodního výzkumu ve Schwabově centru pro finanční výzkum.



Evropské společnosti, americké firmy s větší expozicí na domácím trhu, stejně jako akcie cestovního ruchu a volnočasových aktivit mimo Ameriku mohou těžit, pokud se cestující rozhodnou vyhnout Americe. Gibleyová vidí investiční příležitosti také v Latinské Americe, kde je růst více vázán na Čínu. Akcie Mexika a Kanady, na které se cla z 2. dubna nevztahovala, podle ní dosahují lepších výsledků.

Podobně Xiao ze společnosti Annum Capital uvedl, že přehodnocuje vyhlídky globálních spotřebitelských značek, jako je , který nyní čelí bičování v důsledku narušení dodavatelského řetězce a cen.

Měli byste si koupit zlato? Kde jsou nyní bezpečné přístavy??



Pokud zlato není součástí vašeho dlouhodobého portfolia, zvažte to. „Současná obchodní válka, pokud nebude zkrocena, může vést ke geopolitickým konfrontacím, a v takovém případě budou zlato, švýcarský frank a americké státní dluhopisy těmi, kam peníze utečou,“ uvedl Xiao.



Vysoká cla by mohla podnítit inflaci - a v USA možná i stagflaci -, takže vedle zlata jsou nejlepší sázkou reálná aktiva, uvedla Alicia Garcia Herrero, hlavní ekonomka pro Asii a Tichomoří ve společnosti Natixis.



Dluhopisy jsou obvykle považovány za méně volatilní aktiva. Mohou signalizovat, zda jsou investoři dostatečně přesvědčeni o ekonomice, aby své peníze uzamkli na delší dobu, například do 30letých státních dluhopisů, nebo zda se sentiment zhoršuje a místo toho rostou výnosy krátkodobých dluhopisů. To pomáhá vysvětlit, proč je „inverzní“ výnosová křivka dluhopisů , kdy jsou krátkodobé výnosy dluhopisů vyšší než dlouhodobé, obvykle považována za signál recese.



Dluhopisy sice mohou být „bezpečným přístavem“, ale výkyvy výnosů jsou obrovské, řekl Jason Hsu, investiční ředitel společnosti Rayliant Global Advisors. "Mohli bychom mít stagflaci - záporný růst s inflací - způsobenou cly. Nepanuje tedy shoda na tom, že musí dojít ke snížení sazeb," říká. Hsu sází na nemovitosti jako na aktivum více izolované od celních šoků.

Funguje portfolio 60/40 stále jako sázka proti recesi?



Podle Tariqa Dennisona, senior investičního poradce společnosti GFM Asset Management se sídlem ve Švýcarsku, bylo 60/40 vždy „jednoduchým, ale průměrným přístupem k alokaci aktiv“.

„Věřím v selektivní přístup jak na straně akcií, tak na straně dluhopisů,“ řekl.



Zatímco kombinace akcií a dluhopisů nabízí zajištění proti recesi, obchodní válka může způsobit nejen recesi, ale také trvale vysokou inflaci, zhoršení zisků společností a zhoršení úvěrového ratingu - to vše najednou, říká Xiao z Annum Capital. To znamená, že investoři by měli pečlivě rozhodovat o geografickém rozložení svého portfolia a musí pečlivě sledovat nebo upravovat jeho skladbu.



Co byste měli udělat se svými penzijními fondy? A co s dluhy?



Současné tržní turbulence nezmění základní strategii investování do penzijních fondů. „Buďte diverzifikovaní, nakupujte kvalitu, zůstaňte zainvestovaní a modelujte peněžní toky oproti potřebám,“ řekl Xiao.



Jakýkoli plánovaný výběr penzijních úspor by měl být co nejdále od denních výkyvů na trhu, řekl Dennison.



„Většinou se snažím sladit budoucí peněžní toky na penzi s konkrétními kupony dluhopisů nebo dividendami a v některých případech i s opcemi,“ řekl. „Takže bez ohledu na to, kde se trh ten den nachází, je důchodový příjem vyplacen, aniž by se aktiva prodávala za nízké ceny.“



A pokud nejste schopni držet krok, přenechte to profesionálům. Yuen ze společnosti Endowus uvedl, že investoři si mohou zachovat jednoduchost a bezproblémovost nákupem globálně diverzifikovaných portfolií, která jsou sledována odborníky a automaticky vyvažována. „Současná situace je matoucí i pro odborníky,“ poznamenala.

Zdroj: Bloomberg