Na trh Start pražské burzy míří správce nemovitostí M2C, chce získat prostředky na další rozvoj

Holding M2C, poskytovatel služeb v oblasti komplexní správy nemovitostí, dnes oznámil záměr vstoupit na trh Start pražské burzy. Firma chce nabídnout investorům minoritní podíl svých akcií a očekává, že tímto krokem získá prostředky v řádu nižších stovek milionů korun pro financování dalšího růstu.

„Vstup na kapitálový trh představuje další logický krok v naší firemní strategii. Získané prostředky investujeme především do rozvoje technologických inovací, dalších akvizic a expanze na nové trhy," uvedl ředitel M2C Matěj Bárta.

Česká firma, jež v současnosti působí ve 13 evropských zemích a zaměstnává 8 500 lidí, nedávno založila pobočku v USA a plánuje další rozšíření, včetně trhů na Blízkém východě. M2C v posledních letech významně posílila svou technologickou divizi Innovis, která se specializuje na vývoj softwaru a dohledových systémů s prvky umělé inteligence. Právě kombinace tradičních služeb údržby a správy nemovitostí s moderními technologiemi stojí za úspěšným růstem společnosti.

Obrat M2C v roce 2024 činil 4,6 miliardy korun v konsolidovaných číslech, což představuje historicky nejlepší výsledek. Společnost však vykazuje stabilní růst i v ekonomicky náročných obdobích. „Péče o nemovitosti je základní potřebou, která nezaniká ani turbulentním ekonomickém prostředí. Pravidelná údržba a modernizace udržuje hodnotu budov, což vytváří stálý trh pro naše služby. Klientům pomáháme nejen udržet jejich majetek v kondici, ale také z něj vytěžit maximum,“ dodal Bárta s tím, že velký potenciál dnes mají také chytrá řešení na úsporu energií.

Primární nabídka akcií by se měla uskutečnit v letních měsících, předběžně v červnu, po dokončení všech nezbytných strukturálních změn a schválení ze strany regulačních orgánů. M2C plánuje oslovit jak institucionální, tak drobné investory. „M2C nabízí vše, co je pro dlouhodobé investory důležité. Má za sebou letitou historii rostoucích tržeb a zisků, působí v nízkocyklickém odvětví, díky čemuž je odolnější vůči tržním výkyvům, všechny prostředky získané v rámci IPO budou investovány zpět do firmy a ačkoliv nyní se firma chce soustředit primárně na růst zisků skrze investice do technologicky pokročilých služeb, do budoucna se z ní může stát i titul se zajímavým dividendovým potenciálem,“ zhodnotil Marek Hatlapatka, který za poradenskou firmu CYRRUS Corporate celý proces přípravy IPO řídí.

„Jsem moc rád, že svůj zájem vstoupit na pražskou burzu oznámila další zajímavá česká firma. Byznys, který kombinuje služby, pokročilé technologie a v Česku tolik populární nemovitostní sektor, na našem trhu zatím není zastoupen. Doufám, že se již brzy pražská burza rozroste o nový titul, který nabídne investorům možnosti další diverzifikace jejich portfolií," dodal Petr Koblic, generální ředitel Burzy cenných papírů Praha.

Foto: M2C