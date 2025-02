Oceláře Thyssenkrupp (+20 %) ženou do výšin sázky na obranu a IPO divize ponorek

Akcie AG vzrostly nejvíce za posledních čtyři a půl roku, protože investoři se zaměřili na plány německého výrobce oceli provést primární veřejnou nabídku své jednotky na výrobu ponorek v době, kdy je tématem nárůst vojenských výdajů nejen v Evropě.



Akcie v pondělí rostly až o 20 % v rámci široké rallye na evropských burzách na titulech obranného průmyslu. Spojené státy zvyšují tlak na blok, aby se více podílel na vojenských nákladech a výdajích poměrem k HDP v rámci NATO.



Zatímco IPO společnosti Marine Systems, která dodává dle odhadů 70 % současné nejaderné ponorkové flotily NATO, by se pravděpodobně setkalo se silnou poptávkou, analytici také uvedli, že i prodej by společnosti pomohl přilákat širší okruh investorů.

Podle Jasona Fairclougha z BofA by investoři do samotných akcií Thyssenkrupp byli osvobozeni od environmentálních či sociálních pravidel, která jim brání držet akcie Thyssenkruppu, protože kromě hlavní ocelářské výroby vlastní i obranná aktiva.

Graf: Titul ThyssenKrupp + technická analýza, Patria

Námořní jednotka, která vyrábí lodě a ponorky, by podle Faircloughových odhadů mohla mít hodnotu přibližně 50 % současné tržní hodnoty mateřské společnosti. Podle něj existuje zvláštní příležitost, pokud trh přiřadí k ocenění aktiv spíše násobek pro obranný průmysl než násobek pro ocelářský průmysl, uzavírá jeho citaci agentura Bloomberg.