Rok Trumpa: Tomáš Vlk a Braňo Soták o tom, jak investovat v roce 2025

Pozornost Vás, našich klientů, čtenářů a posluchačů upoutal, smršť dotazů vyvolal a pozitivní ohlasy – za které děkujeme – sklízí webinář hlavního analytika Patria Finance Tomáše Vlka a seniorního analytika a tvůrce investiční tipů Braňa Sotáka nad Investičním výhledem pro rok 2025, na kterém se podílel také analytik Jakub Blaha.

Článek se odemkne 11.01.2025 7:10

Pokračování článku je dostupné jen klientům placených služeb Patria Plus / Investor Plus případně uživatelům platformy Patria Direct. Pokud jste klientem těchto služeb, potom je nutné se Přihlásit.



V rámci placeného informačního servisu získáte přístup ke kompletnímu zpravodajství www.patria.cz bez jakýchkoliv omezení. Veškeré zprávy, komentáře a horké zprávy jsou zobrazovány terminálovou metodou (bez nutnosti obnovovat stránku) bez zpoždění a v plné verzi.



Nejen zpravodajství, ale i další služby získáte v Patria Plus / Investor Plus - sms a e-mailové zpravodajství, data z finančních trhů v reálném čase, kompletní analytický servis, rozsáhlé databáze časových řad ke stažení, prognózy vývoje a valuace, ekonomické fundamenty, nástroje a kalkulátory... více