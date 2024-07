Nervozita mezi obchodníky roste, trhy čeká 32hodinové řádění centrálních bank

Investoři začaly tento týden hledáním odpovědí na otázky ohledně krátkodobého vývoje globální měnové politiky poté, co trhy rozkolísaly protichůdné signály z klíčových ekonomik. Ve středu se uskuteční zasedání hlavních centrálních bank v Tokiu a Washingtonu a ve čtvrtek v Londýně, přičemž obchodníci se snaží rozhodnout, zda Bank of Japan zvýší úrokové sazby a kdy a o kolik je pak sníží americký Fed a Bank of England.

V sázce jsou nedávné prudké posílení kurzu jenu a libry a také pokles výnosů na krátkodobých amerických státních dluhopisem. Více trhů skončilo minulý týden nervózně kvůli nejistým výhledům politiky a hospodářského růstu.



„Tento týden bude zajímavější,“ řekl Wong Kok Hoong, vedoucí oddělení prodeje institucionálních akcií v Maybank Securities v Singapuru. „A možná i únavnější.“ Zde je průvodce událostmi na centrálních bankách v tomto týdnu:

Bank of Japan



Na trzích panuje nejistota ohledně toho, co udělá Bank of Japan po letech, kdy se sazeb dotýkala jen zřídka. Guvernér Kazuo Ueda vytváří osobní rekord v absenci veřejných komentářů před politickým zasedáním a nejnovější ekonomické údaje ukázaly, že inflace zrychluje, ale spotřebitelské výdaje jsou zklamáním.



Předpoklad, že je možné další zpřísnění politiky, poslal minulý týden jen na téměř tříměsíční maximum. Od 11. července měna vůči dolaru posílil o zhruba 5 %, k čemuž podle podezření obchodníků částečně přispěly intervence BoJ, která již byla unavena slabostí japonské měny.



Nejistotu podtrhují sázky obchodníků s opcemi na zvýšení sazeb, které se minulý týden pohybovaly od méně než 40 % do téměř 90 %, než se ustálily zhruba někde uprostřed. Stejně nejistí byli i ekonomové, kteří podle posledního průzkumu agentury Bloomberg předpovídají zvýšení sazeb ze 30 %, ale více než 90 % z nich vidí riziko zvýšení sazbe jako reálné.

Graf: Rally jenu díky zužujícím se výnosovým diferenciálům

Zdroj: Bloomberg



Propojení jenu s řadou pákových investic prostřednictvím carry trades, kdy se japonská měna půjčuje a používá k nákupu aktiv s vyšším výnosem, ukázalo, že prudké výkyvy se mohou rychle projevit na globálních trzích. Nedávný vzestup této měny poškodil oblíbené měnové strategie na všech trzích od australského dolaru po mexické peso.

Nečinnost Uedy by zanechala jen zranitelným, zejména pokud by tvůrci politiky zklamali také očekávání výrazného snížení programu nákupů dluhopisů. Měnoví medvědi jsou však ohroženi, pokud Fed později ve středu učiní něco, co urychlí naděje na snížení sazeb v USA v nadcházejících měsících.



„Stále jsem v táboře medvědů na jen, ačkoli do tohoto týdne vstupujeme s masivními obousměrná rizika,“ uvedl Charu Chanana, vedoucí oddělení FX strategie ve společnosti Saxo Capital Markets. „Očekávat, že BOJ zvýší sazby a upraví nákupy dluhopisů během jediného zasedání, se zdá být pro centrální banku, která je ze své podstaty holubičí, přitažené za vlasy.“



Federální rezervní systém



Investoři budou ve středu v oznámení o politice Fedu a v projevu jeho předsedy Jeroma Powella hledat cokoli, co by podpořilo očekávání prvního snížení úrokových sazeb v září. Takový krok by byl v souladu s názorem ekonomů a obchodníků se swapy, kteří plně počítají se dvěma čtvrtbodovými sníženími v letošním roce a zhruba 70% šancí na třetí. Referenční sazba Fedu se nyní pohybuje v rozmezí 5,25 % až 5,5 %, což je maximum dosažené před rokem.



Tvůrci politiky již několik týdnů poukazují na vyrovnaný trh práce a odeznívající inflaci, což je známkou toho, že vidí stále více důvodů pro snížení výpůjčních nákladů v přední světové ekonomice. „Nadcházející zasedání FOMC bude sloužit k vytvoření základů pro zářijové snížení sazeb, protože Fed bude argumentovat pro posunutí politiky z restriktivní oblasti směrem k neutrálnějším úrovním,“ uvedl James Knightley, hlavní mezinárodní ekonom ING.

Graf: Státní dluhopisy by měly v červenci posílit

Zdroj: Bloomberg



Někteří pozorovatelé trhu - od bývalého prezidenta newyorského Fedu Williama Dudleyho až po Mohameda El-Eriana - dokonce předložili argumenty pro agresivnější uvolnění, než jaké se v současnosti očekává. Dudley v sloupcích pro agenturu Bloomberg uvedl, že Fed by měl tento týden zvážit snížení sazeb, a El-Erian varoval před „politickou chybou“, pokud bude centrální banka držet sazby příliš dlouho na vysoké úrovni.



Státní dluhopisy jsou na nejlepší cestě zakončit červenec tříměsíční vítěznou sérií, která byla naposledy zaznamenána v polovině roku 2021. Rostoucí přesvědčení kolem snižování sazeb pomohlo indexu amerického vládního dluhu agentury Bloomberg dotknout se tento měsíc dvouletého maxima. Dvouleté dluhopisy rostly díky sázce na příchod uvolněnější měnové politiky, což snížilo rozdíl ve výnosech s desetiletými dluhopisy.



Americké akcie však do tohoto týdne vstupují na poněkud nejistějším základě, částečně proto, že několik zpráv o hospodářských výsledcích podniků vyvolalo pochybnosti o síle spotřebitelů. Index S&P 500 minulou středu ukončil nejdelší období bez 2% poklesu od začátku globální finanční krize v roce 2007. Pohled na volatilitu trhu ukazuje, jak důležitý je pro obchodníky tento týden, který bude mimo jiné obsahovat také zprávu o zaměstnanosti v USA a firemní výsledky společností Meta Platforms, a .

Bank of England

Trhy se rozcházejí v názoru na to, zda Bank of England ve čtvrtek poprvé od pandemie sníží úrokové sazby ze současných 5,25 %. Inflace se sice snížila z dvouciferných hodnot před rokem na 2% cíl centrální banky, nezaměstnanost však vzrostla, růst cen v sektoru služeb je stále vysoký a ekonomika se odrazila od malé recese. Rizika pro růst cen představuje dubnové zvýšení minimální mzdy o 10 % a plán nové labouristické vlády zvýšit ji spolu se zvýšením platů nad úroveň inflace až pro 5 milionů zaměstnanců veřejného sektoru.



Od červencových voleb se tři jestřábi z rady BoE vyslovili proti uvolňování měnové politiky. Pouze jedna ze dvou holubic předložila opačný argument.



Bez ohledu na výsledek bude mít rozhodnutí pravděpodobně dopad na dluhopisy a libru. V pondělí swapy zaceňovaly zhruba 50% šanci na snížení úrokových sazeb o čtvrt procentního bodu v tomto týdnu, přičemž dva takovéto kroky v tomto roce byly považovány za téměř jisté.

Oslovení ekonomové se domnívají, že BoE úrokové sazby změní. , a předpokládají rozdělení bankovní rady v poměru pět ku čtyřem ve prospěch snížení. ING Groep pak očekává, že šest z nich akci podpoří.

Graf: Očekávání ohledně snížení úrokových sazeb mají za sebou dlouhou cestu

Zdroj: Bloomberg



Snížení sazeb by podpořilo britské vládní dluhopisy, které již byly podpořily vyhlídkami na uvolnění měnové politiky a nadějí na politickou stabilitu po drtivém volebním vítězství Labouristické strany. Výnos dvouletých britských dluhopisů je nejnižší za více než rok.



Pro libru není snížení sazeb tak výhodné, protože by snížilo její atraktivitu jako součásti carry trade. Libra je letos nejúspěšnější v rámci skupiny deseti nejvýznamnějších měn a velké banky a investoři včetně a Amundi předpovídají další růst na 1,35 USD, což představuje téměř 5% nárůst oproti současným úrovním. Býčí sázky na posílení britské měny jsoutak nejvyšší v historii.



Zdroj: Bloomberg