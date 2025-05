Výsledky ropných gigantů Chevronu a Exxonu: Zisky klesají, ale strategie zůstává

Největší americké těžební koncerny a ExxonMobil zaznamenaly v prvním čtvrtletí pokles zisku, ale překonal odhady analytiků. vytvořil upravený čistý zisk 3,81 miliardy dolarů (83,7 miliardy Kč) proti zisku 5,42 miliardy USD před rokem. Exxonu klesl zisk na 7,71 miliardy dolarů z 8,22 miliardy USD před rokem. Firmy to dnes uvedly ve svých výsledkových zprávách.



Zisk Chevronu je v souladu s odhady analytiků na Wall Street. Firma zlepšila výkon rafinerií, kde měla koncem loňského roku ztrátu, a management navzdory nižším cenám ropy na světových trzích počítá se zachováním dosavadní strategie odkupu akcií firmy. Beze změn je i dividenda. Finanční ředitelka Chevronu Eimear Bonnerová uvedla, že firma by letos mohla odkoupit vlastní akcie za 11,5 až 13 miliard dolarů. To by bylo v souladu s plánem, který počítá s částkou deset až 20 miliard USD na tyto účely.



Chevron je druhou největší těžební společností ve Spojených státech. Zisk na akcii v prvním čtvrtletí dosáhl 2,18 USD, což je v souladu s odhady analytiků v anketě společnosti LSEG. Firma aktuálně vyplácí čtvrtletní dividendu 1,71 USD na akcii.



Před zveřejněním výsledků akcie Chevronu vykazovaly růst, po jejich zveřejnění ale zamířily dolů. Vliv měl podle analytiků zřejmě slabší zisk z rafinace a z těžby ropy a plynu ve srovnání s prvním čtvrtletím loni. Rafinace ale zaznamenala výrazné zlepšení ve srovnání s koncem loňského roku, kdy měla tato součást první ztrátu za čtyři roky.



Firmě ExxonMobil v prvním letošním čtvrtletí pomohla vyšší produkce ropy a plynu v Guyaně a v Permské pánvi. Díky tomu firma překonala odhady. Zisk na akcii činil 1,76 USD, zatímco analytici počítali se ziskem 1,73 USD. , který je největším producentem ropy v USA, aktuálně vyplácí čtvrtletní dividendu 0,99 USD na akcii. Před začátkem obchodování na burze v New Yorku akcie vykazovaly nárůst o více než jedno procento.



Americká lehká ropa West Texas Intermediate (WTI), která je hlavním indikátorem vývoje cen ropy v Severní Americe, se nyní prodává zhruba za 59 dolarů za barel. Na konci letošního prvního čtvrtletí byla těsně nad 70 dolary, na konci prvního čtvrtletí loni se pohybovala nad 85 dolary za barel.