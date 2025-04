Traders Talk: Trhy v područí Trumpa, “klasická” Tesla a výsledky pražských bank

Americké trhy se opět vezou na vlnách nejistoty, které rozdmýchává prezident Trump svými nepředvídatelnými prohlášeními. překvapivě roste navzdory propadu na tržbách i zisku. A zatímco za oceánem vládne chaos, na pražské burze panuje klid před výsledky a Monety.

Obsah:00:30 Trumpův vliv na trhy03:30 Technická analýza S&P 50004:20 Výsledky Tesly09:10 Výsledky pražských bank“Podobně jako v prvním volebním období to vypadá, že si americký prezident Donald Trump s trhy hraje,” komentuje makléř Patria Finance Martin Kycelt aktuální volatilitu na trhu. “On vlastně vydá vždycky nějaké stanovisko, které trhy pošle výrazně dolů a následně otočí o 180 stupňů a ty trhy zase pošle zpátky.”Příkladem jsou události toho týdne. V pondělí mluvil o tom, že hledá cestu, jak odstranit šéfa Fedu, načež přišla zpráva, že nic takového nemá v plánu. “Nyní jde trh zase nahoru, ale bohužel nevíme, jaká další negativní zpráva z Bílého domu přijde,” podotýká Kycelt.Může investorům pomoci v rozhodování technická analýza? “Veškeré rezistence jsou v tuhle chvíli nad aktuálním grafem. Z tohoto titulu by měl index S&P narůstat, aby se dostal na své klouzavé průměry. Ale bohužel, na tu techniku se v tuhle chvíli absolutně nemůžeme spolehnout,” uvádí makléř s tím, že jakékoliv vyjádření z Bílého domu dokáže trend zcela otočit.Kromě obchodní války a cel tedy máme také výsledkovou sezónu. Tento týden reportovala . Její výsledky byly velmi špatné, na to konto ale rostla o více než 5 %. “Opět vidíme klasický případ Tesly, kdy se investoři absolutně nedívají na to, jaká čísla reportuje, ale na to, co se potom říká na následném callu,” komentuje Kycelt. zaznamenala 20% pokles na tržbách na 14 miliard dolarů , čistý zisk poklesl dokonce o 71 %. “Ziskovost Tesly ovlivnila také nižší průměrná prodejní cena automobilů způsobená pobídkami, které musí dávat, aby se její auta prodávaly,” uvádí makléř.Při konferenci k výsledkům investoři očekávali, jak se Elon Musk postaví ke svoj pozici v politice vůči řízení Tesly. "Tam šel Musk na ruku investorům a řekl, že v blízké budoucnosti vidí oslabení svých politických aktivit a návrat spíš k řízení Tesly.” zároveň neposkytla výhled na své hospodaření v letošním roce s tím, že prostředí není přehledné.Na pražské burze investoři čekají na výsledky a Monety. Makléř ale žádné výrazné pohyby neočekává. “Na českém trhu se nějaké větší reakce na výsledky dějí opravdu minimálně a přece jenom to podnikání obou bank je poměrně stabilní, takže bych čekal, že pojedeme v zajetém tempu i nadále,” uzavírá Kycelt.