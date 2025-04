Jan Bureš: Plošná cla by pro Česko znamenala okamžitý propad HDP. O kolik?

Investoři napjatě očekávají oznámení Donalda Trumpa o uvalení dalších cel. Pokud se Donald Trump rozhodne zavést cla jen pro automotive, dopad na Česko bude prakticky neznatelný. Pokud ale půjde o plošná cla, bude to výrazný zásah pro globální i českou ekonomiku. Od návratu Donalda Trumpa do funkce klesla hodnota amerických akcií o 10 procent, investoři jeho strategii nerozumí. Situaci kolem očekávaných cel a jejich dopad nejen na českou ekonomiku diskutuje hlavní ekonom Patrie Jan Bureš.

Obsah rozhovoru:

00:00:00 Možné scénáře Trumpových cel: Existují dvě varianty - cílená cla vs. plošná (nejspíše 20%) cla na vše. Optimistická varianta by se vztahovala pouze na automobily a vyrovnání cel vůči USA. Pesimistická varianta by znamenala jednotné clo na veškerý dovoz do USA. Plošné clo by mělo by to výrazné dopady na globální ekonomický růst.



00:00:52 Pravděpodobná varianta: U Trumpa je obtížné odhadnout pravděpodobnost. Racionální přístup by vedl k cíleným clům na konkrétní sektory. Nejistota je pro trhy největší hrozbou.



00:01:52 Dopad optimistické varianty na Česko: Pokud cla zasáhnou jen auta, bude Česko relativně méně zasaženo. Slovensko a Maďarsko jsou více exponované na americký trh. Český automotive směřuje hlavně na evropský trh a USA tvoří jen malý podíl exportu českých aut. Odhadovaný dopad do HDP by byl max. 0,1 %.



00:02:49 Dopad pesimistické varianty na Česko:Okamžitý efekt by mohl být kolem 0,6 % HDP. Silně by dopadla na podnikatelskou důvěru a investice. Zvýšení nejistoty by mohlo dovést Evropu k recesi.



00:04:32 Tržní reakce na zavedení cel: Trhy sledují především úroveň nejistoty. Americké akcie od Trumpova návratu klesly o 10 %. Investoři nerozumí dlouhodobé strategii Trumpa. Pokud bude strategie jasná, trhy mohou reagovat pozitivně. V případě chaosu by posílil dolar jako bezpečný přístav.