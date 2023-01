František Kronus: Trhy jsou optimistické. Ohledně Fedu bych si ale nedělal přílišné naděje

Trhy začaly nový rok na zelené vlně. „V posledním měsíci se trhům daří díky zmírňování inflace,“ konstatuje makléř Patria Finance František Kronus, ale dodává, že i když se nejčernější scénáře nenaplňují, ještě není vyhráno. Na trhy bude působit hned několik aspektů, které ovlivní jejich další směřování.



„První indikací by mohla být výsledková sezóna,“ domnívá se makléř. Zatím jsme teprve na jejím začátku, naplno rozběhnout by se měla za dva týdny, kdy budou reportovat jména jako , či .



Další faktorem, který ovlivní dění na trzích, bude zasedání Fedu na přelomu ledna a února. „Trh očekává, že Fed bude spíše smířlivější vzhledem k nižší inflaci. Ale tady bych byl opatrný, nedělal bych si přílišné naděje. Spíše bych měl obavu, že Fed bude držet rétoriku utahování měnové politiky,“ dodává makléř. Jak se pohybovat na trhu v takto nejisté době? I to zodpoví makléř v tomto videu.

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture">

