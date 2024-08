Goldman Sachs: Nezaměstnanost nyní pravděpodobně nevěští recesi, inflace na cestě k 2 %

Poslední týden přinesl povzbudivá ekonomická data včetně maloobchodních tržeb. Pro Bloomberg to uvedl hlavní ekonom banky Jan Hatzius, podle kterého tedy zřejmě nedochází ke zpomalování na straně spotřebitele. Období vysoké inflace je pak „do značné míry už jen ve zpětném zrcátku“, inflace jde cestou k cíli centrální banky. Nejde tak o „klíčové téma monetární politiky“.



Jak jsme psali v posledních Perlách týdne, Hatzius míní, že poklesu sazeb v září jsou dveře otevřeny, teoreticky by mohly jít dolů i o 50 bazických bodů. Pravděpodobnost recese v následujících 12 měsících vidí na 25 %, další expanze americké ekonomiky je tak mnohem pravděpodobnější. K inflaci pak ekonom doplnil, že i na straně inflace u bydlení existují známky „dalšího zlepšování“.



K vývoji na pracovním trhu Hatzius uvedl, že ten se posouvá k nové rovnováze, dochází k výraznému ochlazování tempa růstu u mezd. Ten se dostává k 3,6 %, což znamená, že „už neexistuje problém na straně mzdových nákladů“. Jednotkové náklady práce, které berou v úvahu i vývoj produktivity, pak dokonce ve druhém čtvrtletí letošního roku rostly meziročně jen o 0,5 %. To vše je z hlediska dalšího vývoje inflace „velmi povzbudivé“.



K pravděpodobnosti recese ekonom dodal, že v posledních dvou týdnech přicházejí z ekonomiky data, která opět zvyšují důvěru v ekonomický růst. Hatzius tak míní, že svůj odhad pravděpodobnosti recese by mohl zase snížit, ale ještě by rád viděl další data, která tímto směrem ukazují. A to včetně informací z trhu práce, které byly v minulosti slušným indikátorem blížící se recese. Konkrétně ekonom zmínil takzvané Sahmovo pravidlo, které pracuje s tříměsíčním průměrem nezaměstnanosti a porovnává jej s nejnižším průměrem v posledním roce.



Sahmovo pravidlo by nyní na základě historických zkušeností opět indikovalo recesi, ale Hatzius míní, že tentokrát by mohlo jít o výjimku. Hlavní příčinou by mohla být imigrace, která výrazně zvedá nabídku práce na americkém trhu, tudíž je faktorem, který sám o sobě tlačí na růst nezaměstnanosti. Sahmovo pravidlo a porovnávání současné míry nezaměstnanosti s nejnižší nezaměstnaností posledního roku by tak byly ovlivněny právě tímto vývojem, a ne tolik blížící se recesí. „Zaměstnanost stále slušně roste a pravděpodobně nevidíme růst nezaměstnanosti stejného typu, jaký v minulosti predikoval recesi. Ale je těžké být si tím jistý,“ dodal k tomu Hatzius. Fed by pak měl nyní podle něj signalizovat, že snižování sazeb už je blízko.



Zdroj: Bloomberg