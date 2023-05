Jakub Brukner: AMD investory zklamal, na Volkswagenu se otevírá příležitost a na ČEZ jsem opatrný

Výsledková sezóna je už v plném proudu. Máme za sebou výsledky čipařů AMD a , které investory zklamaly. V Evropě naopak potěšila energetika či automobilka . Praze pomáhá vývoje na akciích , ale při aktuálních cenách by už byl makléř opatrný. U kterých titulů se objevuje možnost vstupu do pozice? Jaká je aktuální situace na trhu amerických regionálních bank? A co pravděpodobně přinese dnešní zasedání ECB?

