Americká regionální banka PacWest hledá způsoby záchrany. Její akcie klesly v after-marketu o 60 pct

Americká regionální banka PacWest Bancorp uvedla, že jí od března vklady vzrostly a potvrdila, že jedná s několika potenciálními investory. Snaží se tak uklidnit trhy poté, co její akcie v after-marketu klesaly až o 60 %, což z ní udělalo nový bod zájmu o zdraví amerických regionálních bank.

"Banka po prodeji Bank a dalších zprávách nevykázala mimořádné toky vkladů," uvedla PacWest ve středečním prohlášení. "Naše hotovost a dostupná likvidita zůstávají pevné a převyšují naše nepojištěné vklady."



Akcie banky ve středu po ukončení obchodování v USA prudce klesly poté, co agentura Bloomberg News uvedla, že zvažuje strategické možnosti, včetně prodeje. Prudké pohyby, které s sebou stáhly také ETF sledující regionální banky na nejnižší úroveň od roku 2020, přišly v době, kdy investory znepokojovaly turbulence, které tento sektor postihly od začátku března.



"V poslední době se na společnost obrátilo několik potenciálních partnerů a investorů - diskuse probíhají," uvedla PacWest. "Společnost bude nadále vyhodnocovat všechny možnosti, jak maximalizovat hodnotu pro akcionáře." Přestože je otevřena prodeji, společnost nezahájila formální aukční proces, řekli lidé obeznámení s touto situací.



Pozorovatelé trhu jsou ale skeptičtí k tomu, že by komentáře PacWestu zmírnily obavy o tento sektor. Prohlášení banky „poskytuje trhu málo důvěry,“ řekl Tim Waterer, hlavní tržní analytik KCM Trade. "Navzdory nejlepšímu úsilí Jeroma Powella uklidnit trh, nic nenasvědčuje tomu, že by bankovní krize skončila."



K výprodeji došlo jen pár hodin poté, co předseda Fedu Jerome Powell uvedl, že úřady se blíží zvládnutí situace poté, co zbankrotovaly čtyři americké regionální banky. Vládní zabavení a prodej Bank bance Chase bylo pro regionální banky „důležitým krokem k udělání tečky za tímto obdobím těžkého stresu“, řekl Powell.



Pod palbou



Menší americké banky se potýkají s problémy, protože rostoucí úrokové sazby snižují hodnotu jejich dlouhodobějších investic a zároveň zvyšují náklady na financování. To podněcuje střadatele k přesunu hotovosti do fondů peněžního trhu, které nabízí vyšší výnos. Investoři se také obávají, že moderní technologie umožňují klientům rychle vybrat peníze z institucí, které se potýkají s problémy, a přesouvat vklady do největších bank, které byly dosud před turbulencemi uchráněny.



Kritici bankovního systému vyzvali Federal Deposit Insurance Corp. ke zvýšení pojistného stropu, který na většině účtů obvykle pokrývá až 250 000 USD. A i když regulátoři zvažují rozšíření pojištění vkladů, žádné změny zatím oznámeny nebyly.



PacWest není jedinou americkou regionální bankou pod palbou. Western Alliance Bancorp klesla až o 38 % v prodlouženém obchodování, zatímco Comerica Inc. a Zions Bancorp klesaly každá o více než 10 %. A i Western Alliance ve středu uvedla, že nezaznamenala žádné neobvyklé odlivy vkladů, a znovu potvrdila, že její vklady mezičtvrtletně porostou.





Někteří finančníci, včetně miliardáře z hedgeových fondů Billa Ackmana a bývalého prezidenta Federální rezervní banky v Dallasu Roberta Kaplana, varují před dalším bankovním stresem. Před prohlášením PacWestu Ackman řekl, že si myslí, že je ohrožený celý americký regionální bankovní systém. „Důvěra ve finanční instituce se buduje desítky let a zničí se během dní,“ uvedl na Twitteru Ackman, výkonný ředitel Pershing Square. "Jako při padání domina se začne viklat další nejslabší banka."



Fed ve středu opět zvýšil sazby o 25 bazických bodů. I když Powell naznačil, že by mohlo jít o poslední zvýšení, nechal úředníkům otevřené dveře, aby případně mohli pokračovat v jejich dalším zvyšování, pokud by inflace zůstala odolná. Silně se také postavil proti očekáváním trhu, že by Fed do konce roku sazby snižoval.Rok zvyšování úrokových sazeb znamenal pro banky nerealizované ztráty v objemu odhadovaných 1,84 bilionu dolarů , přičemž potíže s komerčními nemovitostmi tento dopad ještě zhoršily. Tyto problémy směřují pozornost na trh menších bank, které mají obvykle méně zdrojů na svou obranu. Bank, kterou v pondělí akvírovala v rámci vládní dohody, se stala čtvrtou americkou bankou, která letos zbankrotovala, po Silvergate Capital Corp., Silicon Valley Bank z finanční skupiny SVB a Signature Bank.



Zdroj: Bloomberg