Pavol Mokoš: Aktuálně sázím na americké tech lídry. Moneta na lokálním maximu

Trhy se oproti „ospalému“ září odrážejí. Investorům zvedlo náladu poslední zasedání Fedu a již vyhlížejí budoucí uvolňování měnových podmínek. I to by se mělo promítnout do vývoje amerického technologického indexu Nasdaq , který by podle hlavního makléře Patria Finance Mokoše mohl zakončit letošní rok výše. Přesto makléř nesází na celý index, ale vybírá si především z technologických lídrů. Mezitím na pražské burze probíhá výsledková sezóna, která pomohla vynést Monetu na 1,5roční maxima, a v Evropě se dá nalézt několik slibných investičních příležitostí mezi dividendovými tituly. Bližší podrobnosti se dozvíte v aktuálním makléřském videu.

