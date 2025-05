Traders Talk: Rekordní akvizice Erste, zvláštní pohyby na ČEZ a akciová inspirace v USA

V dnešním Traders Talk diskutuje makléř Patria Finance Martin Uher aktuální dění na pražské burze, kdy se dohodla na rekordní akvizici a kdy na záhadný investor vyvolal zajímavé pohyby. Makléř rovněž uvádí 3 investiční tipy v USA.

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture">

Patria Podcasts · Erste , zvláštní pohyby na a tři akciové tipy v USA" target="_blank" style="color: #cccccc; text-decoration: none;">Traders Talk: Rekordní akvizice , zvláštní pohyby na a tři akciové tipy v USA

Další videorozhovory Patria.cz naleznete na Youtube kanálu Patria.cz.



Obsah:

00:19:00 Akvizice Bank

01:41:00 bez dividendy

02:29:00 Pohyby na ČEZ

04:59:00 Vývoj S&P 500

07:06:00 3 investiční tipy



V uplynulých dnech bylo na pražské burze až neobvykle rušno. Jednou ze zpráv bylo, že přebírá 49% podíl v polské divizi banky , což je z hlediska skupiny rekordní transakce. “Akcie na to reagovaly velmi pozitivně. Intradenně tam bylo vidět i přes 9 %. Nakonec uzavřely se ziskem zhruba nějakých 8 %,” komentuje vývoj na akciích makléř Martin Uher. Dodává, že aby byla banka schopná tuto akvizici ufinancovat, bude snižovat velmi zásadně dividendu a úplně zruší buyback program. “K výplatě zažitých standardních dividend a standardnímu zažitému buybacku se má banka vrátit v průběhu roku 2026, takže by to nemělo být natolik zásadní.”

Nejzajímavější však bylo asi dění na . “V pátek jsme viděli zásadní pohyb v průběhu úvodní aukce, kdy vyskočil poprvé. Potom se v průběhu samotného obchodování víceméně nic nedělo, ale ten zásadní pohyb přišel opět v závěrečné aukci,” popisoval průběh obchodování na Uher s tím, že v pondělí se akcie držela bez pohybu na 1175 Kč. Přiznává, že neví, co za tímto zvláštním pohybem stojí. “Možná je jedním z těch důvodů dnešní rozhodnutí soudu o tom, že podepisování smluv, které mělo probíhat zítra, soud zrušil,” uvádí makléř.



Mezitím americký index S&P 500 odmazal ztráty, které byly způsobeny prohlášením Donalda Trumpa o nových clech. Makléř ale varuje před přílišným optimismem. “Přijde mi, že trh úplně nebere v potaz rizika dat, která ještě budou chodit z ekonomiky, a nebere v potaz to, že vlastně Donald Trump jenom odložil tu platnost těch cel.” Dodává, ale, že i přes růst indexu stále nejsme na maximech a pro dlouhodobého investora mohou být valuace stále atraktivní. A makléř uvádí také 3 investiční tipy, které aktuálně doporučuje sledovat: , Uber Technologies a AMD.