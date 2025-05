Výsledky FIXED: Obrat loni narostl, ale na ambiciózní půlmiliardový cíl nedosáhl

Podle předběžných účetních výsledků se výrobci příslušenství pro chytrá zařízení pod značkou FIXED podařilo dosáhnout celkového obratu 459 milionů korun, což představuje meziroční růst o 5,4 %. Kromě obchodního růstu se rok 2024 nesl v duchu pokračující zahraniční expanze se zaměřením na Polsko a severské země.



Přední český výrobce a distributor příslušenství pro chytrá zařízení a nositelnou elektroniku FIXED vykázal loni více než 5% meziroční nárůst tržeb, kdy obrat společnosti vzrostl z 444 milionů korun v roce 2023 na 459 milionů korun, stejně tak se zvýšila i hodnota EBITDA, a to z 24 milionů na více než 27 milionů korun. Výsledky potvrzují, že si společnost dokázala udržet ziskovost i v náročnějších podmínkách trhu.



„Ačkoliv se nám v loňském roce nepodařilo pokořit původní ambiciózní cíl v podobě půlmiliardového obratu, hospodářské výsledky celkově hodnotíme jako velmi pozitivní. Mírné zpomalení růstu má na svědomí kombinace konsolidace česko-slovenského trhu, přetrvávajícího poklesu v oblasti e-commerce a naopak extrémního posílení vlivu čínských tržišť. V roce 2024 jsme také pokračovali v zahraniční expanzi, získali nové obchodní partnery a díky tomu zaznamenali růst zejména v Polsku a Skandinávii,“ doplňuje Jan Moravec, CEO společnosti.



Investice a finanční stabilita společnosti



Od expanzních ambicí se zároveň odvíjely i loňské investice společnosti. Mezi nejvýznamnější položky s dopadem na ziskovost patřily výdaje na marketing, které v roce 2024 dosáhly dosud rekordní výše 23 milionů korun. Další významnou nákladovou položkou byly logistické služby ve výši 21 milionů korun.



„Nárůst nákladů na logistiku v loňském roce byl způsoben především rostoucím objemem zboží, který se promítl jak do příjmu, tak do výdeje. Díky dlouhodobé spolupráci s našimi přepravními partnery se nám však daří držet stabilní sazby za dopravu v rámci skladové logistiky – aktuální navýšení tak odráží především vyšší objem expedovaných zásilek. U paletové přepravy jsme zaznamenali meziroční nárůst objemu o 16 %, zatímco u kartonové přepravy došlo k mírnému poklesu. Výraznější růst nákladů jsme pak evidovali zejména u exportních zásilek mimo Českou a Slovenskou republiku, což souvisí s naší expanzní strategií, neboť růst na okolních trzích je pro nás nyní klíčovou prioritou,” dodává Daniel Havner, zakladatel a obchodní ředitel společnosti FIXED.



V roce 2024 došlo k růstu úrokových nákladů na 8 milionů korun oproti 5 milionům korun v roce 2023. “Tento nárůst je spojen s využitím provozních úvěrů, které slouží především k financování zásob a části dlouhodobého majetku. Úvěrové financování je pod plnou kontrolou finančního managementu a je cíleně využíváno na pokrytí vyšší hodnoty zásob, která je způsobena rozšířením sortimentu, vyšší průměrnou hodnotou produktů a snahou zajistit našim zákazníkům co nejlepší dostupnost zboží” vysvětluje Jan Moravec, CEO společnosti FIXED.



Tyto změny jsou částečně důsledkem geopolitické situace, která vedla ke zvýšenému využívání lodní dopravy. „Strategické investice do zásob a majetku považuji za nezbytné pro podporu naší expanze a dlouhodobého růstu na zahraničních trzích,“ uzavírá Moravec.



Klíčové produkty



Největším tahounem co do počtu prodaných kusů byla v loňském roce pouzdra na mobilní telefony, jejich prodej činil celkem 26 % z celkového obratu společnosti. Mezi oblíbené zboží vzhledem k tržbám patřilo i příslušenství k nabíjení (20 %) a ochranná skla či fólie (14 %). Největší nárůst prodejů pak FIXED zaznamenal v sortimentu nabíjení, kde se obrat meziročně zdvojnásobil. Výrazně si polepšilo také příslušenství pro herní konzole, kde prodeje vzrostly o 177 %.