Týdenní výhled poprvé i jako podcast: Přibývají důkazy zhoršování kondice Evropy. Významní hráči zvažují investice do společnosti Intel

V úvodu týdne jsme dostali další důkaz zhoršující se kondice evropských ekonomik v podobě indexů nákupních manažerů. Zářijové hodnoty podstřelily odhady a naznačily poměrně velký pokles aktivity v průmyslu eurozóny, zatímco služby přešly od růstu ke stagnaci. Slábnoucí podnikatelskou náladu pak zřejmě v úterý dokreslí německý index Ifo. Pravidelný Týdenní výhled nyní poprvé přinášíme také v rámci Patria Podcastů. Nepřehlédněte klíčové události tohoto týdne pro ekonomiku i Vaše investice.









Zatímco minulý týden byl hlavně o rozhodnutí Fedu a doprovodných informacích, podle nás bude ve výsledku důležitější, jak pojede reálná ekonomika. To logicky stáčí naši pozornost k měsíčním datům z amerického trhu práce, ale ta vyjdou až zkraje dalšího měsíce. V nejbližších dnech máme na programu ze zámoří objednávky zboží dlouhodobé spotřeby, oba indexy spotřebitelské důvěry nebo týdenní zprávu o žadatelích o dávky. Ačkoli i tato čísla mohou překvapit a trhy ovlivnit, žádnou velkou přípravu na trzích nečekáme a standardně by případná reakce na zveřejnění měla být jen přechodná.



V případě Evropy však zmíněná PMI patří k nejdůležitějším indikátorům momentální situace, a navíc jsme dostali další nepříznivé zprávy i z firemní oblasti. Jak jsme už psali, rozpor mezi vysokými cenami akcií a informacemi z ekonomiky roste a zvedá tak rizika pro trh. Zároveň podporuje spekulace o rychlejším snižování sazeb ECB.



Česká národní banka ve středu rozhoduje o sazbách a čeká nás další snížení. Mělo by to být o standardních 25 bps, když argumenty pro přestávku, natož pro zrychlení, nevypadají příliš silné. Guvernér Michl sice občas přijde s lehce jestřábím komentářem, ale trhy už příliš nereagují, takže celá akce by mohla vyznít poměrně neutrálně.



Na prahu nového týdne se finanční trhy ocitají v dosti neobvyklé konstelaci. V historii najdeme jen velmi málo paralel k situaci, kdy Fed začíná uvolňovat měnovou politiku, zatímco ekonomika si pořád vede nad očekávání dobře. A už vůbec ne takovým razantním tempem. Zdálo by se, že pro trhy je to ideální scénář, nebýt slabé kondice evropské ekonomiky, zlata na historickém rekordu, a především množících se profit warningů.



Notorický je v tomhle směru poslední dobou zejména automobilový sektor jakožto vysoce cyklické odvětví. Z velkých světových automobilek se už drží v podstatě jen a , minulý týden jsme končili varováním od Mercedesu. K tomu slabý , který čeká zpomalení v příštím roce. Pravda, ještě je tu , která si připsala hezkých +7 %, ale to jen díky tomu, že se zbavila CEO, pod kterým to už delší dobu šlo od devíti k pěti. Firmu paradoxně trápí spíše rozvinuté trhy než Čína, která je bolehlavem pro kde koho, ale každopádně pro zmíněné automobilky a výrobce luxusního zboží.



Společnost Apollo Global Management (APO) projevila zájem investovat do společnosti (INTC), potenciálně až 5 miliard dolarů. Tato zpráva přichází v době, kdy se akcie Intelu od počátku roku propadly o 54 % a jsou nejníže od roku 2013. Již minulý pátek vyšlo na povrch, že společnost (QCOM) také zkoumá možnosti investice do Intelu, včetně kompletní akvizice.



K jakékoli jiné větší dohodě mezi společnostmi a panuje ale značná skepse. Regulační překážky na klíčových trzích, včetně Číny, EU a USA, jsou značné, neboť obě společnosti by dohromady měly dominantní postavení na trhu s čipy pro osobní počítače a chytré telefony.



Úplné převzetí společnosti společností je považováno za ještě nepravděpodobnější vzhledem k velikosti společnosti , která zaměstnává přibližně 125 000 lidí, což je více než dvojnásobek Qualcommu. má navíc tržní kapitalizaci přes 93 mld. USD, což výrazně převyšuje hotovost Qualcommu v hodnotě 13 mld. USD. Emise tak velkého dluhu by v současném prostředí vyšších sazeb byla riskantní a emise nových akcií by zase vzhledem ke špatné výkonnosti Intelu značně poškodila současné akcionáře QCOM. Částečná akvizice, jako je například převzetí divize Altera s hodnotou mezi 18 až 22 mld. USD, by byla mnohem schůdnější.



Akcie společnosti INTC (+3 %) zaznamenaly po této zprávě mírný nárůst, zatímco akcie QCOM (-3 %) klesly, což odráží momentální rozpoložení ohledně potenciální akvizice.



Korporátní kalendář je touhle dobou tradičně téměř prázdný. Sledujeme zejména (Investiční tipy) a , který dá nahlédnout do paměťového segmentu polovodičů.



Více naleznete v příloze.