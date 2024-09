Rozbřesk: Jakub Seidler v bankovní radě pravděpodobně bude podporovat další snižování sazeb. Eurodolar vyhlíží dnešní PMI v eurozóně

Před zářijovým zasedáním ČNB jsme se dozvěděli jméno nového člena bankovní rady. Na konci tohoto roku (od prosince) nahradí Tomáše Holuba Jakub Seidler - hlavní ekonom bankovní asociace. Jde o kvalitního nástupce - makroekonoma a odborníka na měnovou politiku, který kromě zkušeností ze soukromého sektoru navíc zná ČNB i zevnitř (sekce finanční stability i sekce měnová). Z pohledu měnové politiky předpokládáme, že půjde spíše o zastánce pokračujícího snižování sazeb "bez pauz" k úrovním okolo neutrální sazby (náš odhad 3,5 %). S jeho příchodem se nemění naše očekávání ohledně měnové politiky.



V tomto týdnu tak očekáváme snížení sazeb o 25bps na 4,25 % a neutrální komentář z úst guvernéra. Poslední prognóza (ze srpna) sice předpokládala možnost podzimní “pauzy” ve snižování sazeb, na tu však nedojde. V posledním měsíci a půl přišla spíš “proti-inflační překvapení” - pomalejší HDP, pomalejší růst mezd, kosmeticky silnější koruna, ale především se výrazně dolů posunula očekávání ohledně zahraničních úrokových sazeb (EURIBOR). Předpoklad, že se udrží do konce roku 2025 nad 3,0 % dnes vypadá jako nerealistický (náš odhad aktuálně v blízkosti 2,5 %). To jsou klíčové důvody, proč situační zpráva pravděpodobně vyzní ve prospěch pokračujícího uvolňování měnové politiky.



Na druhé straně bude působit jeden pro-inflační faktor - o něco vyšší úroveň samotné inflace. Ta v srpnu překvapivě zůstala na 2,2 % (0,4 p.b. nad prognózou), a to nejen kvůli potravinám, ale i v důsledku vyšší inflace služeb. Právě ta společně s přetrvávajícími zvýšenými inflačními očekáváními může vybízet k opatrnosti, zvlášť když inflace půjde v nejbližších měsících kvůli odeznívání nižších cen potravin vzhůru.



Vzhledem k tomu, že dnes jsou úrokové sazby stále relativně vysoko nad přirozenou úrokovou mírou (odhadujeme v blízkosti 3,50 %), nejsou argumenty proti poklesu sazeb příliš silné. Očekáváme proto širokou shodu na rozhodnutí, doprovázené relativně neutrálním komentářem (předešlé komentáře guvernéra byly spíše lehce jestřábí).







*** TRHY ***



Koruna

Česká koruna ke konci týdne zpevnila a je opět relativně blízko psychologické hranice 25,00 EUR/CZK. V tomto týdnu budou pro její pohyb klíčové jednak dnešní předstihové ukazatele z evropského průmyslu (zářijové PMI) a pak zejména čtvrteční zasedání ČNB. Vzhledem k tomu, že pokles o 25bps na zářijovém zasedání je široce očekáván, nemělo by jít o velké překvapení. I když předpokládáme neutrální tón doprovodného komentáře, věříme, že guvernér nebude chtít přiživit sázky na výraznější pokles sazeb na dalších zasedáních…, to se koruně teoreticky může líbit.



Eurodolar

Eurodolar vstřebal razantní snížení sazeb ze strany Fedu bez větších obtíží a nový týden startuje v úzkém rozmezí 1,11-1,12. Z pohledu makro čísel bude tento týden relativně chudý, snad s výjimkou dnešních indexů nákupních manažerů v eurozóně. Na jejich výsledek je zvláště citlivá ECB, která podobně jako Fed postupně přesouvá svou pozornost od inflace směrem k hospodářskému růstu. Na eurodolarovém trhu by však měla dominovat celá plejáda výstupů centrálních bankéřů v čele s Powellem a Lagardeovou.



Akcie

Zámořské trhy ve čtvrtek vytvořily nová maxima po zasedání centrální banky. Poslední den v minulém týdnu ale na růstovou vlnu nenavázal a hlavní indexy lehce upustily páru. Velkou ránu v pátek ale zaznamenaly akcionáři dopravní společnosti FedEx, která včera po uzavření trhu představila slabší kvartální zisk a její akcie propadly o 15,2 %. Společnost zasáhl dle slov managementu především přesun poptávky k pomalejším (ale levnějším) variantám dopravy. Tento fenomén společnost pozoruje jak u retailových zákazníků, tak v oblasti institucí. Naopak producent sportovního oblečení Nike narostl o 7 %. Reagoval tak obměnu ve vedení, kdy současného CEO Johna Donahoea vystřídá Elliott Hill, který ve firmě působí již více než třicet let na manažerských pozicích.