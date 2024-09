Víkendář: Pimco fandí dluhopisům, fiskální problémy na dohled nevidí

Výkonný ředitel společnosti Pacific Investment Management Company Roman na Bloombergu uvedl, že dluhopisy nyní představují zajímavé aktivum. Investoři jsou podle něj na dluhopisových trzích schopni dosáhnout při vhodně zvoleném složení portfolia až 6% návratnosti. A pokud se vezmou do úvahy současné valuace akciového trhu, jsou podle experta obligace zajímavější než akcie.



Roman uvedl, že z jeho zkušeností je nyní řada investorů na dluhopisech podinvestovaná. K úvahám o vztahu mezi vývojem na akciovém a dluhopisovém trhu pak uvedl, že poslední roky změnily řadu korelací a vztahů. Jedním z důvodů může být monetární a fiskální stimulace během pandemie. Ta také může stát za tím, proč americké hospodářství opakovaně překvapuje svou silou. A to i ve srovnání s jinými zeměmi.



Na otázku týkající se amerických rozpočtových deficitů Roman odpověděl, že jde o relevantní téma. Výhodou Spojených států v této oblasti přitom je, že mají měnu, která se v globálním měřítku používá jako měna rezervní. K tomu dodal, že rozpočtové deficity a míra vládního zadlužení mají své limity, k nim ale americká vláda nedorazila. A podle Romana není v dohledu žádná související krize. Zmínil v této souvislosti i vývoj ve Velkém Británii, kde trhy v jednu chvíli reagovaly velmi prudce na fiskální vývoj a celá situace následně donutila k jednání i Bank of England. Podle ekonoma se z toho stane učebnicový příklad poukazující na rychlost reakce trhů v případech, kdy dojde k negativní změně situace.



Roman by byl „velmi opatrný“ ohledně predikcí toho, jak by vítězství současných prezidentských kandidátů ovlivnilo dění na amerických akciových a dluhopisových trzích. Ve hře je totiž tolik proměnných, že nelze učinit nějaké jednoduché predikce. Při investicích přitom může hrát významnou roli i politika, ale podle Romana jeho společnost primárně hledá skrytou hodnotu na trzích. Politika přitom hraje často roli zejména na rozvíjejících se trzích, protože tu častěji dochází k velkým změnám, které pak mají významné důsledky pro trhy a ekonomiku.



Za příklad náhlé změny na trzích uvedl Roman i vývoj v Japonsku, kde se výnosy dluhopisů po delší době opět dostaly do kladných hodnot. To podle experta najednou přineslo řadu příležitostí z hlediska arbitráže na mezinárodních trzích. Hovořil také o tom, že konkurence v investičním světě „je dobrá pro všechny“ a platí, že „pokud dosahujete dobré návratnosti, oni přijdou.“ Jinak řečeno, jestliže investiční společnost generuje dostatečnou návratnost, klienty bude mít. Příležitostí pro Pimco by podle slov jeho zástupce mohl být cyklus na trhu realit či aktiva, která podle něj budou muset prodávat banky kvůli nutnosti snížit míru svého zadlužení.



Roman také zmínil, že v jeho společnosti není recese v USA tím hlavním scénářem. A americká centrální banka podle něj dělá v posledních pár letech velmi dobrou práci s ohledem na to, o jak složité období šlo.



Zdroj: Bloomberg