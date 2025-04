Bloomberg: Výrobce čipů Intel chce propustit více než 20 procent zaměstnanců

Americký výrobce čipů plánuje propustit více než 20 procent zaměstnanců. Cílem tohoto kroku je zjednodušit organizační strukturu ve firmě, která se potýká s problémy. S odvoláním na informovaný zdroj to uvedla agentura Bloomberg. Propouštění by mohlo být oznámené ještě tento týden. Na konci loňského roku měla firma kolem 108.900 zaměstnanců. Loni v srpnu oznámil, že zruší zhruba 15.000 pracovních míst.



Plán propustit pětinu zaměstnanců je podle zdroje součástí snahy zefektivnit řízení a zvýšit zaměření firmy na vývoj technologií. Pokud bude velké propouštění skutečně oznámeno, bude to první významná restrukturalizace pod vedením nového generálního ředitele Lip-Bu Tana, který se ujal funkce v březnu.



Intel ztratil svůj technologický náskok a snaží se dohnat konkurenční firmu v oblasti čipů pro umělou inteligenci (AI). Tan se snaží tuto situaci změnit. Slíbil, že vyčlení aktiva Intelu, která pro poslání firmy nejsou důležitá, a vytvoří atraktivnější produkty. Minulý týden firma oznámila, že se dohodla na prodeji 51procentního podílu v divizi Altera investiční firmě Silver Lake Management.



Intel se ve čtvrtek chystá zveřejnit čtvrtletní výsledky hospodaření. To by Tanovi mělo poskytnout příležitost představit další část své strategie.



Firma roky dominovala trhu s procesory pro osobní počítače a datová centra. Reagovala však pomalu na přechod k umělé inteligenci, a přišla tak o nejlukrativnější nové pole působnosti v čipovém průmyslu. Změny umožnily konkurenční společnosti vyrůst z okrajového hráče v nejhodnotnější polovodičovou společnost na světě s tržbami, které nyní zastiňují tržby Intelu.



Analytici sice odhadují, že má nejhorší pokles tržeb už za sebou, nepředpokládají ale návrat k dřívějším úrovním tržeb v horizontu několika let, pokud vůbec někdy. Tan minulý měsíc při svém prvním veřejném vystoupení ve funkci řekl, že obrat bude trvat dlouho a nebude snadný.