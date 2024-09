Týden před hrozící uzavírkou vlády má Kongres USA dohodu na krátkodobém rozpočtu

Lídři Kongresu Spojených států v neděli oznámili návrh dohody o rozpočtovém opatření, které vyčlení prostředky na chod vlády na další téměř tři měsíce, a odvrátí tak hrozící omezení provozu federálních úřadů. Očekává se, že do konce týdne návrh schválí Sněmovna reprezentantů i Senát, informují tiskové agentury.



Návrh je výsledkem vyjednávání mezi republikány a demokraty v Kongresu, která se naplno rozjela minulý týden, když ve sněmovně ztroskotal plán lídra republikánské většiny Mikea Johnsona. Ten chtěl současně prodloužit stávající rozvržení vládních financí o šest měsíců a schválit zpřísnění pravidel pro registraci k volbám, které požaduje exprezident Donald Trump. Proti návrhu ovšem společně s demokraty hlasovali i někteří republikáni a Johnson pak od této strategie upustil.



Vládě bez vyčlenění nových prostředků již na konci měsíce hrozí omezení provozu, takzvaný shutdown. Zákonodárci zatím nebyli schopni dokončit řádnou sadu zákonů o financování vlády v novém fiskálním roce, který začíná 1. října. Podobně jako mnohokrát v minulých letech tak je zapotřebí schválit provizorní rozpočtové opatření.



Návrh představený v neděli by zajistil normální chod vlády do 20. prosince. To by vytvořilo možnost dojednat v Kongresu rozpočet na příští fiskální rok v týdnech po prezidentských volbách, které se uskuteční 5. listopadu.



Zákony o dočasném financování obvykle ponechávají vládním úřadům prostředky na dosavadní úrovni, ale nově oznámené rozpočtové provizorium mimo jiné dává dodatečných 231 milionů dolarů (zhruba 5,2 miliardy Kč) Tajné službě Spojených států, která má na starosti bezpečnost prezidentů či viceprezidentů USA. Krok reaguje na červencový atentát na Trumpa a nový incident na jeho golfovém hřišti na Floridě, který se podle vyšetřovatelů jevil jako pokus o atentát.



Sněmovna podle amerických médií začne návrh projednávat dnes, konečné hlasování by podle webu Politico mohlo přijít do poloviny týdne. Pak opatření poputuje do Senátu, kde mají těsnou většinu demokraté, kteří od začátku vyjadřovali podporu tříměsíčnímu provizoriu.



Lídři Demokratické strany v neděli ihned neslíbili podporu novému návrhu, podle agentury AP se ale očekává, že projde Kongresem se silnou podporou obou hlavních stran. "Budou-li obě strany dál pracovat v dobré víře, věřím, že budeme schopni do konce týdne dotáhnout práci na této CR (anglická zkratka pro prodloužení platnosti rozpočtu; pozn. ČTK) do konce," uvedl lídr demokratické většiny v Senátu Chuck Schumer.



Johnson mezitím ve vzkazu svým stranickým kolegům označil nový návrh za nejlepší postup, jakkoli "tohle není řešení, které by kdokoli z nás preferoval". "Jak nás naučila historie a jak potvrzují aktuální průzkumy, uzavřít vládu méně než 40 dní před osudovými volbami by byl akt zanedbání povinností," apeloval předseda sněmovny.



Kvůli přijetí kompromisního postupu by nyní Johnson podle médií mohl čelit nové vlně odporu mezi stranickými kolegy. Jak uvádí Politico, někteří radikální republikáni a také Trump na Johnsona tlačili, aby souhlas s dalším financováním vlády podmínil schválením povinného prokazování občanství při registraci k volbám. Trump se minulý týden vyslovil proti jakémukoli rozpočtovému opatření bez splnění tohoto požadavku, novou dohodu v Kongresu ihned nekomentoval.